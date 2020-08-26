Akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye pazarına girdi; ilk telefonun fiyatı belli oldu

Türkiye pazarına resmen giriş yapan akıllı telefonu üreticisi Vivo, ilk telefonun X50 Lite olduğunu açıkladı. Vivo ayrıca 2020 bitmeden farklı segmentlerde yeni akıllı telefonlar satışa sunacağını da duyurdu.

WebTekno'nun haberine göre; dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Türkiye pazarına resmen giriş yaptı ve Türkiye’de satışa sunacağı ilk akıllı telefonunu açıkladı. Buna göre şirketin geçtiğimiz aylarda resmen duyurusunu gerçekleştirdiği X50 Lite modeli, Vivo’nun Türkiye’de satışa sunulan ilk akıllı telefonu olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Vivo X50 Lite ilk etapta sadece MediaMarkt ve Vatan’ın fiziksel mağazalarında, Hepsiburada ve Turkcell’in ise çevrimiçi mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye’de 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonuyla satışa sunulan Vivo X50 Lite, an itibarıyla 3,599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğu çevrimiçi ve fiziksel perakende mağazalarından satın alınabiliyor.

Vivo X50 Lite'ın özellikleri şöyle: