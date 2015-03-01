Akıllı telefon piyasasında kârın yüzde 89'u Apple'ın

Android işletim sistemi dünyada daha yaygın olarak kullanılmasına rağmen, akıllı telefon piyasasında toplam kârın yüzde 89'unu Apple firmasının elinde tuttuğu açıklandı.

Strategy Analytics firması tarafından yayınlanan raporda, geçen yıl tüm dünyada satılan akıllı telefonların yüzde 80'inde Google'un Android işletim sistemi bulunmasına rağmen, yılın son çeyreğinde tüm dünyada akıllı telefonlardan elde edilen karın yüzde 89'unun Apple'ın kasasına gittiği belirtildi.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, akıllı telefon piyasasında 2014 yılının son çeyreğinde, 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 31 oranında büyüme yaşandığı ve akıllı telefonlardan 21,2 milyar dolar elde edildiği bildirildi. Rapora göre, Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilerinin karı geçen yıla göre yarıdan fazla düştü. Android üreticileri, akıllı telefonlardan elde ettikleri karın geçen yıl yüzde 29'unu elde ederken, bu yıl bu oran yüzde 11'e düştü.

Apple, geçen yılın aynı döneminde akıllı telefonlardan elde edilen karın yüzde 71'ini elinde tutuyordu.

Android işletim sisteminin getirdiği düşük karların, Android'in geliştiricisi Google ve donanım ortakları Samsung ve Xiaomi'nin arasını açmasına neden olabileceği belirtiliyor. Düşük karların, donanım şirketlerini Microsoft, Firefox veya Tizen gibi yazılımlara yöneltebileceği söyleniyor.