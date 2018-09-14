Akıllı tahtalarda 'Pardus' ile 15 milyon liralık tasarruf

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Milli Eğitim Müdürlüğü, okullardaki toplam 11 bin 500 akıllı tahtada 17 Eylül itibariyle Microsoft\'un Windows işletimcisi yerine TÜBİTAK\'ın hazırladığı yerli yazılım \'Pardus\'u kullanacak. Bu şekilde yaklaşık 15 milyon TL\'lik tasarruf sağlanacak.

Türkiye\'nin en önemli cari açık sebeplerinden biri olan bilişim-teknoloji alanında hemen her kişisel ve kurumsal bilgisayarlarda kullanılan Microsoft şirketinin Windows yazılımı yerine kamu kurumlarında yerli yazılım olan \'Pardus\' kullanımı yaygınlaşıyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de TÜBİTAK\'ın planlamasına 2003 yılında başladığı ve ilk sürümü 27 Aralık 2005 tarihinde çıkan \'Pardus\'u okullardaki akıllı tahtalarda kullanma kararı aldı.

PARDUS İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Anadolu parsının bilimsel adı olan \'Panthera pardus tulliana\'dan esinlenilen yerli işletim sistemi \'Pardus\' yazılımının, kent genelindeki okullarda 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren kullanılması için anlaşma yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK arasında yapılan anlaşmayla, toplam 11 bin 500 akıllı tahtada artık \'Windows\' yerine \'Pardus\' kullanılacak. Pardus sistemiyle ilgili öğretmenlerin eğitim çalışmaları da tamamlandı.

15 MİLYON TASARRUF

Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 17 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte tüm akıllı tahtalarda yerli sürüm olan \'Pardus\'un bulunacağını kaydetti. 11 bin 500 akıllı tahtada Windows programını kullanmak için tahta başına yaklaşık 200 dolar ödeme yapıldığına dikkati çeken Yüksel Arslan, yerli yazılım programının kullanımıyla bu ücretin ödenmeyeceği ve böylece yaklaşık 15 milyon TL gibi bir tasarruf sağlandığını dile getirdi. Pardus\'un kullanımıyla antivirüs programlarına da gerek olmadığına işaret eden Arslan, \"Bu da çok ciddi bir kazanımdır\" dedi.



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