‘Akıllı ayıları’ öldürmek için izin istendi

Artvin’de köylüler ayıların, bahçelerine girmemesi için donattıkları elektrikli telleri atlatabilmesi nedeniyle ayıların çok akıllı olduğunu ve bahçelerine girdiğini gerekçe göstererek av kotasının artırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, koruma altında olduğu için sınırlı sayıda avlanmalarına izin verilen ayıların tarım arazilerine zarar verdiğini söyleyen köylüler, Vali Kemal Cirit’ten ayı vurma kotasının artırılmasını talep etti. Vali Cirit, "Valilik olarak köylülerimizden gelen yoğun şikâyet üzerine, ayı vurma kotasının artırılması konusunda ilgili makamlara görüşlerimizi bildirdik" dedi.

Merkeze bağlı Sümbüllü köyü muhtarı Işık Şahinbaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün katkılarıyla köyde 10 dönüm arazi üzerinde oluşturdukları kiraz bahçelerini ayılardan korunmak için, bahçenin etrafına güneş enerjisiyle çalışan elektroşok tel sistemi kurduklarını anlattı.

Ayıların bu sistemi aşmayı başardıklarını belirten Şahinbaş, "Bu ayılar çok akıllı, elektroşoklu tele dokunmamak için telin üzerine ağaç koyarak oradan bahçeye atlıyorlar. Bu durum karşısında çok şaşkınız. Bu yıl köyümüzde ayı popülasyonu oldukça arttı. Ayılar ekili ve dikili arazilerle vatandaşlara zarar vermeye başladı. Gündüzleri bile yerleşim yerlerine kadar inip bahçelerimize ve hayvanlarımıza zarar veriyorlar" şeklinde konuştu.

Oğlunun kiraz bahçesinin fotoğrafını çekerek akşam bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığını anlatan Şahinbaş, "Sabah bahçeye geldiğimde bütün kiraz ağaçlarının dallarının kırıldığını, bir tek kirazın kalmadığını görünce çok şaşırdım ve üzüldüm" dedi.

Şahinbaş, bunun üzerine konuyla ilgili olarak Ankara'ya gittiğini söyledi:

"Bakanlığa giderek Orman ve Su işleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ile görüşmek istedim. İl dışında olduğu için kendisiyle görüşemedim. Bakanlık çalışanlarına dilekçeli şikâyette bulundum. Bakanlık yetkilileri ise 'Artvin'de bu yılki avlanma sezonunda 8 ayının avlanmasına izin verdiklerini' söylediler ancak ilimizde ayıların popülasyonu oldukça arttı. Çok daha fazla ayı avlanma kotası verilmeli."