Âkillerde 'PKK'nın henüz yüzde 15'i çekildi' tereddüdü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "PKK'nın henüz yüzde 15'i çekildi" demesi ve ikinci aşamaya dair herhangi bir imada bulunmaması, Âkil İnsanlar arasında da tartışma yarattı

İstanbul ’da Dolmabahçe’de önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Âkil İnsanlar ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında sürecin ne aşamada olduğu tartışma konusu oldu. Marmara Bölgesi’nden Yücel Sayman ve Ege Bölgesi’nden Tarhan Erdem, toplantıdan çıkan sonuçları Radikal'den Ayça Örer'e değerlendirdi.

Toplantıda grup raporlarının sunulduğunu belirten Yücel Sayman “Her grup kendi raporunu verdi. Bazısı kollektif yazılmış metinlerdi. Bazıları ortak görüşlere yer verdi, bireysel değerlendirmeler de raporlarda yer aldı” dedi. Başbakan’ın açıklamalarını da değerlendiren Sayman, “Başbakan bu sözleri üzerine bilgilendirme olarak verdi. Bize cevap olarak söylenmedi o. Karamsar bakarsanız eğer yapılmayacak bu konular denir. Ama anadilde eğitim ve seçim barajı anayasa değişikliği gerektiren konular bunlar. Bunlar ilerleyen süreçlerde değiştirilebilir.

Değiştirilemez şeyler olarak düşünmemek gerekir” diye konuştu.

Tarhan Erdem ise Başbakan’ın 1. aşamaya ilişkin açıklamasını “Yüzde 15 mertebesinde çekilme gerçekleştirildi” diyerek başladığını söyledi. Başbakan’ın bölgede yaşanan bazı menfi gelişmelerden bahsettiğini söyleyen Erdem şu değerlendirmeyi yaptı. “Bir iki olay sıraladı, ‘şu bina yıkıldı, şu iş makinesi yıkıldı’ dedi. ‘PKK’nın tüm güçleri Türkiye ’yi terk etsin ki, ondan sonra biz yapacaklarımızı yapalım’ dedi. ‘Anadilin öğrenilmesini, geliştirilmesini isteğe bağlı hale getirdik’ dedi. Benim anladığım belli sayıda insan ‘Ben Kürtçe öğrenmek istiyorum’ derse, okutulacak. ‘Diğer derslerin Kürtçe okutulması sözü vermedik’ dedi.”

Erdem iki tarafın neyin üzerinde uzlaşıldığını bilmediğini vurgulayarak “Neyin kabul edilip edilmediğini bilmediğim için uzlaşmanın metni hakkında bilgim olmadığı için karşı taraf nasıl kabul edecek ne diyecek bilmiyorum. Ama Başbakan’ın söylediği şey henüz gerekenin yapılmadığı, dolayısıyla şartların henüz tam oluşmadığı yanıtını verdi” diye konuştu. AA’ya konuşan Ege Bölgesi Grubu Başkanvekili Avni Özgürel ise ikinci safhasında yapılacakları sorduklarında Başbakan’ın, paket veya yapılması gerekenlerle ilgili değil de çekilme konusunda beklentilerin gerisinde olunduğu için bazı tereddütlerinin olduğunun ortaya çıktığından bahsettiğini belirtti. Özgürel, “Başbakan, silahlı unsurların yüzde 15’inin çekildiğini ifade etti. Tamamının çekilmesi diye beklenti olmaz ama önemli kısmının çekilmesi, herhalde Başbakan’ın beklentisiydi. Bu beklentinin henüz gerçekleşmediği anlaşılıyor. Nasıl Kürt kesiminde birtakım tereddütler varsa Başbakan’da daha fazla tereddüt var.”