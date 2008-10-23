Akıl sağlığını korumak için beş şey

Bahçe işleriyle uğraşmak ya da bisiklet tamir etmek gibi basit işler, insanların kendini daha dolu ve işe yarar hissetmelerini sağlayarak akıl sağlığını koruyor ve dolayısıyla mutluluğu daimi kılıyor.Radikal’de yayımlanan habere göre, İngiltere’de hükümetin düşünce üreten kuruluşu Foresight’tan 400’ü aşkın bilim insanının imzasını taşıyan raporda insanların ‘Günde beş şey’ programıyla, meyve-sebze yiyerek beden sağlıklarını korudukları gibi, bazı sosyal ve kişisel aktivitelerle de akıl sağlığını koruyabilecekleri belirtiliyor.Projenin bir ayağını yürüten Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Felicia Huppert, insan zihninin rahat olması ve kendini iyi hissetmek için kişilerin yapabileceği aktiviteleri beş kategoride topladıklarını söyleyerek “İnsanlar her gün beş porsiyon meyve yemek gibi bu beş kategoride aktivite yapmaya yöneltilmeli” diyor.Rapora kuşkuyla yaklaşanlar da var. Düşünce Enstitüsü’nden Claire Fox “Peki mutluluk ne?” diye soruyor. İnsanların davranışlarını, akıl sağlıklarını koruyacakları ve mutlu olacakları vaadiyle kontrol etmenin, ‘Böyle davranmayan hasta olur!’ demek olacağını düşünen Fox, bunun öznel bir bakış açısının ürünü olduğunu belirtiyor. Fox’a göre bireysel özellikler değişkenlik gösteriyor, dolayısıyla insan davranışını kalıplara sokmak doğru değil.Foresight yöneticisi Prof. Dr. John Beddington’a göre insan zihninde uygun davranışlar zamanla banka hesabındaki gibi birikecek ve kişi her seferinde bu kalıplardan uygun olanı seçip mutlu ve iyi kalmayı başarabilecek. Karar verilmesi gereken, hesaba hangi davranışların yatırılacağı.Rapor aynı zamanda esnek çalışma koşullarını savunuyor çünkü bu kişiler işinden daha yüksek tatmin alıyor, daha üretken ve sağlıklı oluyor. Rapora göre mutluluğun kapısını şu beş anahtarın birleşimi açıyor: Çevremizdeki insanlarla bağlantıda olmak, spor ve hobilere vakit ayırarak fiziksel ve zihinsel açıdan aktif olmak, dünyanın güzelliklerine karşı meraklı olmak, sürekli yeni şeyler öğrenme arzusu ve topluma faydalı işler yapmak.