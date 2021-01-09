Akif Beki: Trump gibi halk dalkavuğu popülist şovmenlerin ilham perisi, Nemesis’tir

Karar yazarı Akif Beki, ABD’de kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarını eleştirdi. Beki, “halk dalkavuğu popülist şovmen” olarak betimlediği Trump için Yunan mitolojisinden ‘Nemesis’ benzetmesi yaptı. Beki, “Trump gibi halk dalkavuğu popülist şovmenlerin ilham perisi, Nemesis’tir” dedi.

Beki sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Sözüm ona, halkın intikamını elitlerden almaya gelmişlerdir. Kongre’yi basan boynuzlu gibi “ayaktakımı” taraftarlarını, halk kahramanı olduklarına inandırırlar. Nemesisçilik oynar Trumpgiller, taparcasına özenirler. Karşılarındakiler, daima şeytanlık peşinde koşan halk düşmanı elitlerdir.

Nemesis’ın kılıcı gibi güya elitlerden halkın öcünü alıyorlar, anlattıkları hikâye budur. Akla, mantığa, bilime, Allah vergisi yeteneğe, güzelliğe, özgürlüğe, zenginliğe, huzura, mutluluğa savaş açarlar. Ve buna, halk düşmanlarıyla savaş süsü verirler. Sorsan; avamın hakkını havas takabasına yedirmeme mücadelesidir.

Kastettikleriyse cahilin hakkını alimden, sıradanın hakkını seçkinden, vasatın hakkını sivrilenden, kötünün hakkını iyiden, eblehin hakkını dahiden, paçozun hakkını şıktan, zevksizin hakkını zevkliden, ucubenin hakkını estetik görünenden, hırtlambanın hakkını klastan, beceriksizin hakkını ustadan, magandanın hakkını centilmenden, kaba hırtın hakkını kibardan, miskinin hakkını üretenden, tembelin hakkını çalışandan almaktır.

Özgür aklı esir, bahtlıyı bahtsız ederek yetenekliyle yeteneksizi ödeştirir, bilmeyenle bilen arasındaki eşitsizliği giderirler.

Aşk ve neşeden çılgınca şakıyan bülbülle baykuşu denkleştiren bir uzun havası bile var bunun: “Her dem ey zalim felek, sineme dokunma benim/Tenha gecelerde beni eyler teselli/Baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem...” Allah kimseyi yetersizlik ve aşağılık kompleksinin pençesine düşürüp, Nemesisçilerin adaletinde teselli arayacak kadar hasetten çatlatmasın.

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