Akif Beki: "Suikastte ABD'yle FETÖ'nün çıkar birliği var" demek akla hakaret; Rusya ile FETÖ'nün çıkar birliği olmasın o!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Altıntaş tarafından öldürülmesinin ardından yapılan 'FETÖ - Batı işbirliği' iddialarını eleştiren Hürriyet yazarı Akif Beki, "17-25 Aralık’taki, 15 Temmuz darbe girişimindeki durumlarını tartışırız. Ama büyükelçi suikastının arkasında ABD ile FETÖ’nün çıkar birliği olduğunu düşünüyorsanız, işte orada durun. Neresinden bakarsanız bakın akla hakaret, yok böyle bir çıkar birliği" dedi. Beki, "Rusya’nın FETÖ’yle çıkar birliği olmasın o!" başlıklı yazısında "Ankara bu tezgâhı bozmak, bu yalanı yıkmak için acilen bir şeyler yapmalı. Batı’daki müttefiklerini rahatlatıp yatıştıracak bir şeyler... Suikastın amacına ulaşmasını istemiyorsa, tek yapacağı Moskova’yla daha sıkı fıkı olmak değil" ifadelerine yer verdi.

Akif Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

17-25 Aralık’taki, 15 Temmuz darbe girişimindeki durumlarını tartışırız.

Ama büyükelçi suikastının arkasında ABD ile FETÖ’nün çıkar birliği olduğunu düşünüyorsanız, işte orada durun...

Neresinden bakarsanız bakın akla hakaret, yok böyle bir çıkar birliği.

Yalnız FETÖ’nün bu işte kendi çıkarı var mı derseniz, hem de nasıl...

Mesaj Rusya'ya mı, ABD'ye mi?

Öldürülen, bir Rus büyükelçi, öldürüldüğü yer Ankara, öldüren de Pensilvanya bağlantılı bir haşhaşi...

Düz mantıkla akıl yürütürseniz varacağınız yer ortada.

ABD’nin, FETÖ eliyle Putin’e ve Erdoğan’a bir uyarı mektubu gönderdiğini düşündürtüyor.

Oysa zarfı açıp mektubu okuduğunuzda içerik başka.

Verilmek istenen mesajın muhatabı Moskova değil Washington ve müttefikleri.

Çünkü eylemin sonuçları, onlar açısından alarme edici.

“Erdoğan, Türkiye’yi NATO’dan ve Batı’dan alıp Rusya kampına taşıyacak”paranoyasını depreştirecek bir izlenim uyandırıyor.

Bu paranoyayı işleye işleye canlandırmaya, bu korkuyu kanırta kanırta pompalamaya baş koyan FETÖ’cülerdi, unutmayın.

Türkiye’yi Rusya’ya itecek... FETÖ’ye ‘Biz dememiş miydik, bakın haklı çıkıyoruz’dedirtecek bir suikast... Kimin çıkarınadır, siz söyleyin.

Erdoğan’ın Putin’e karşı elini zayıflatan, Ankara’yı Moskova karşısında mahcup ve zor duruma düşüren bir cinayet...

Sadece şunu sorun kendinize...

Türkiye’yi NATO’dan uzaklaştırıp Rusya’ya yakınlaştırmakta ne gibi bir çıkarı olabilir ABD’nin? Bile isteye kendi ayağına sıktırmadıysa tabii eğer...

Ha, Rusya’yı kendine düşman etmekte FETÖ’nün ne gibi bir çıkarı olabilir, eline ne geçecek derseniz...

Aklın ilk bakışta kesmeyeceği bir şeytanlık var içinde, düz hesap işi değil.

O da ‘Türkiye elden gidiyor’ diye Batı’yı paniğe sevk etmek, Erdoğan’a karşı tedbir almaya zorlamaktır.

15 Temmuz darbe girişimine Batı’da tataftar toplamak için yürüttükleri karapropagandayı hatırlayın.

FETÖ’cü subaylar, o gece Trump’ın kurmay ekibindeki eski bir generale bile ulaşıp hangi argümanla kafalamayı başarmışlardı?

“Erdoğan Türkiye’yi NATO’dan çıkaracak, Batı ittifakından koparacak. Mecbur kaldık bu darbeye” diyerek yanlarına çektikleri anlaşılmamış mıydı?

Pentagon’da askeri istihbarat başkanlığına kadar yükselen Mike Flynn’ın bunu yediği, kulağına üfürülenlerin etkisiyle darbecilere destek verdiği ortaya çıkmamış mıydı?

Mike Flynn ki Putin’i dost gören, NATO’ya kuşkuyla yaklaşan Trump’ın adamı...

O dahi Türkiye’nin NATO’dan ayrılıp Rusya’yla yakınlaşma ihtimalinden ürküyor, FETÖ’nün bu yöndeki propagandasına kanıyor, hemen inanıyor.

Yalanı bile korkutmaya yeten, etkili olan bir propagandayı gerçeğe dönüştürecek bir eylem kimin çıkarına olabilir?

Şimdi söyleyin...

* * *

Rusya, doğan avantajdan faydalanmaya bakıyor.

Nusracı taklidi yapan suikastçıya FETÖ’cü demeye hemen yanaşmıyor mesela.

Adını koymakta acele etmiyor.

Nusracı numarasına kandıklarından değil, Ankara’yı Esad’la masaya oturtana kadar istim üstünde tutmak istediklerinden.

FETÖ’nün, katili Nusracı gösterme çabasına inandırıcıymış havası vermek işlerine geliyor.

“Sadece IŞİD ve Nusra’ya odaklanın, tek düşman onlar, Esad’la uğraşmayın”baskısı kuracakları bir fırsat bu. Ganimet biliyorlar.

Ama asıl tehlike, FETÖ’nün ‘Bakın Türkiye Batı’yı terk ediyor’ yalanının inandırıcılık kazanması...

Ankara bu tezgâhı bozmak, bu yalanı yıkmak için acilen bir şeyler yapmalı. Batı’daki müttefiklerini rahatlatıp yatıştıracak bir şeyler...

Suikastın amacına ulaşmasını istemiyorsa, tek yapacağı Moskova’yla daha sıkı fıkı olmak değil.