Akif Beki: PYD'yi gösterip Esad'a razı olmaya zorlayacaklar, bize caydırılmak düştü

Hürriyet yazarı Akif Beki, Pentagon sözcüsü Jeff Davis'in “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Münbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev IŞİD’den başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir" ifadesiyle ilgili olarak "IŞİD’i gösterip PYD’ye, PYD’yi gösterip Esad’a razı olmaya zorlayacaklar bizi" dedi. Beki, "Biz temizlemek için bastırdıkça PYD topraklarını da Esad’a bekletiyorlar; kontrolünü artırmasına, hâkimiyetini genişletmesine yarıyor" diye yazdı.

Akif Beki'nin "PYD'ye güvence, bizeyse caydırılmak düştü demek" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Pentagon sözcüsünün ağzından dökülenler zehir zemberek...

Kentin hâlâ kurtarılmadığını savunanlara karşı güç gösterisi yapmak için Menbiç’e girmişler.



Kimden kurtarmayı kurtarmak sayıyorlar, kime karşı güç gösterisi yapıyorlar dersiniz?



IŞİD’den başka bir tarafa saldıracakları caydırmakmış amaçları...



Kim dersiniz IŞİD’den başka bir tarafa saldırmayı düşünen?



Menbiç’teki askerlerinin misyonu, güvence vermek ve caydırıcı olmakmış...



Kime güvence vermek, kimi caydırmak dersiniz o askerlerin görevi?



Yenilir yutulur cinsten değil.





FIRAT KALKANI’NA ÇEKTİKLERİ AYARA BAKIN

Bu zehirli okların tek bir muhatabı var, o da Ankara.



Amerikan askerlerinin varlığı, Menbiç’te artık IŞİD unsuru kalmadığının ispatıymış.



Yani kent düşmandan temizlenmiş.



Kentin hâlâ teröristlerden kurtarılmadığını savunan kim peki, Ankara. Demek ki TSK’ya karşı gövde gösterisi yapmak için oradalar.



IŞİD’den başka bir tarafa saldırmayı planlayan kim, yine Ankara. Demek ki Ankara’ya gözdağı vermeyi amaçlıyorlar.



Ankara’nın Menbiç’ten süpürmeye soyunduğu ‘terörist’ de PYD olduğuna göre... Güvenceyi PYD’ye veriyor, Ankara’yı caydırma görevi icra ediyorlar demek ki.

IŞİD'den başkasını vurmak yasak

‘Bütün müttefikler IŞİD’le savaşa odaklanmalı, ABD askerleri kent merkezinde devriye geziyorsa Menbiç’te IŞİD kalmamıştır’ diyor Pentagon.



Yani ‘burada terörist yok, başka kapıya’ demeye getiriyorlar.



El Bab’ı aldıktan sonra, Fırat Kalkanı harekâtının sıradaki hedefi Menbiç’ti.



Fırat’ın batısında PYD varlığına izin vermeyeceğini söylüyordu hükümet.Menbiç, Fırat’ın batısında ve PYD’nin kontrolündeydi. Ankara için kabul edilemezdi bu. Ama Ankara’nın presleri ne Rusya ne de ABD üzerinde etkili oldu.



PKK’nın Suriye’deki uzantısına bakış açılarını değiştirmediler.



Israrlı bastırmalarımıza rağmen, PYD’yi terör örgütü kabul etmeye yanaşmadılar.





PYD BİZE TERCİH EDİLMİŞ KONUMUNA DÜŞTÜK BİR DE!

Onları birbirine karşı kullanmayı bile denedik, başarılı olamadık.



Rusya’yla yakınlaşarak ABD’yi dengeleme politikası güttük, sonuç almaya yetmedi.



Birine karşı öbürüne yanaşma silahını kullandıysak da ikisinden birini yanımıza çekmeye muktedir olamadık.



En son Başbakan Yıldırım, ikisine birden çağrıda bulundu, ‘Seçiminizi yapın, kararınızı verin, ya bizle yürürsünüz ya terör örgütleriyle’ dedi.



Yine olmadı, ikna edemedik.



Şimdi Rusya’yla ABD bize karşı birleşti, PYD’yi çifte korumaya aldılar, ortada bırakılan biz olduk.

Esad'ın toprak bütünlüğünü sağlamaya mı gitmiştik biz?

PYD IŞİD’in, Esad da PYD’nin alternatifi haline geldi. Rusya ve ABD ise IŞİD’den başka düşman tanımıyor.



‘PYD giderse Esad, Esad giderse IŞİD gelir’ dengesine getirip oturttular işi.



Biz sıkıştırdıkça Esad’a sığınıyor PYD.



Rusya ile ABD de onlara dokundurtmamak üzere karşımıza dikiliyor.



Örgüte dokunulmazlık kazandırmak için Fırat Kalkanı cephesine Esad bayrağı dahi çektiriyorlar.



Rusya ve Esad, bize karşı tampon görevini üstlenirken... Menbiç’in merkezinde ABD askerleri nöbet tutuyor.



Güya kentin kontrolü Esad rejimine devrediliyor ama perde gerisinde yönetim PYD’de kalmaya devam ediyor.



Onlar anlaşıyorlar, bize ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu söylemek kalıyor.

"PYD mi, Esad mı" tercihi de kaçıyor

ABD ve Rusya’ya karşı izlediğimiz politika çalışmadı. ‘PYD’yi almayın, bizi yanınıza alın’ dedik, başka da bir şey demedik.



Sonuç; bizden vazgeçmediler ama yanlarına da PYD’yi aldılar.



Üstelik stratejimiz bize döndü.



Şimdi onlar ‘Ya IŞİD’den yanasınız ya bizden yani ABD, Rusya ve silah arkadaşları PYD ile Esad’dan yana’ demeye başladılar.



IŞİD’i gösterip PYD’ye, PYD’yi gösterip Esad’a razı olmaya zorlayacaklar bizi.



Biz temizlemek için bastırdıkça PYD topraklarını da Esad’a bekletiyorlar; kontrolünü artırmasına, hâkimiyetini genişletmesine yarıyor.



Öngöremez miydik bu gidişi?