Akif Beki: HDP'li bir hükümetle seçime gitmek, baldıran zehri içmekten farksız, ama kaybetmeyi göze almanın tam sırası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, 1 Kasım'da yapılması planlanan erken seçime kadar kurulacak olan seçim hükümetinde AKP'nin HDP ile yer almak istememesinin konjonktür gereği doğru olmadığını savundu. Erdoğan'ın çözüm süreciyle ilgili daha önce sarf ettiği "Biz çözüm için her yola başvururuz.Baldıran zehrini içmekse, biz o baldıran zehrini içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin" söze atıfta bulunarak, "Elbette her gün şehit cenazeleri kalkarken, bu çatışma ortamında HDP'li bir hükümetle seçime gitmek, baldıran zehri içmekten farksızdır. Fakat HDP'yi demokratik sistemin içine daha çok çekmek mi, dışına itmek mi terörü cesaretlendirir? Baldıran zehriyse baldıran zehri içmenin tam sırası... Türkiye kazanacaksa kaybetmeyi göze almanın tam sırası..." görüşünü dile getirdi.

Beki'nin Hürriyet'te "Baldıran zehriyse baldıran zehri" başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

HDP, Kandil'in vesayetinden, silahlı siyasetin güdümünden kurtulamamışsa... İki polisi uykuda enselerine kurşun sıkarak katleden 'otonom birimler' kadar bile otonom hareket edemiyorsa... Köy, mahalle ve ilçelerde 'Özyönetim' ilan edenler kadar bile 'özünü yönetme' inisiyatifinden mahrumsa... 'Demokratik özerklik' vesaire isterken daha dağdaki otoritenin katı merkeziyetçiliğine karşı kendi demokratik özerkliğine kavuşamamışsa...

Elbette her gün şehit cenazeleri kalkarken, bu çatışma ortamında HDP'li bir hükümetle seçime gitmek, baldıran zehri içmekten farksızdır.

Fakat HDP'yi demokratik sistemin içine daha çok çekmek mi, dışına itmek mi terörü cesaretlendirir?

Hangisi silahsız yöntemin silahlı mücadeleye galip gelmesine yarar? Silahsız siyasetin güçlenip palazlanması mı, elinin zayıflaması mı?

Demokratik rolünü oynamıyor, oynayamıyor ve en ağır eleştirileri bence de hak ediyor.

Fakat hangisi HDP'yi, PKK'dan bağımsızlaşmaya daha çok teşvik eder; seçim hükümetine girmesi mi, PKK'yla bir tutulup kriminalize edilmesi mi?

* * *

Neticede HDP'li bir seçim hükümeti kurulmasını, bu şartlar altında Anayasa zorunlu kılıyor.

Seçim rekabetine, siyasi çekişmeye, iktidar kavgasına yönelik bir tercih konusu değil.

Ayrıca HDP'yi, terör örgütünün tasallutundan biraz daha uzaklaştırmak için bir fırsat olabilir.

Baldıran zehriyse baldıran zehri içmenin tam sırası...

Türkiye kazanacaksa kaybetmeyi göze almanın tam sırası...

'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' milliyetçiliği yapmanın tam sırası...

'HDP giriyorsa ben de seçim hükümetine giriyorum' demenin tam sırası...

Ama yok, illa HDP üzerinden birbirlerini yıpratacaklarsa...

Bir alamete biner gibi sırayla sırtına binip dört nala mahmuzladıkları o küheylan, Rus kadanası değil hamaset canavarıdır. Dolu dizgin kıyamete.

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