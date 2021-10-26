Akif Beki: Erdoğan talimat verecek de Dışişleri ikiletecek, oyalayacak, kim inanır!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na verdiği talimatın ucunun açık tutulduğunu belirterek, "'Ağırlamak zorunda değiliz, istenmeyen kişi ilan edilmeleri konusunu hemen halledeceksiniz' şeklindeki ifadeler, Dışişleri'ne inisiyatif alanı bırakıyordu. Halletmenin bir yoluna bakmalarını söylüyordu.

Aksi düşünülemez. Yoksa Erdoğan talimat verecek de Dışişleri ikiletecek, oyalayacak, zamana yayacak, formül arayacak...Kim inanır! Peki, maksat yağmak değildiyse ne demeye esip gürlendi derseniz..." diye yazdı.

Rahip Brunson ve Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını hatırlatan Beki, "Biz de ABD'de, Avrupa'da, Mısır'da, şu bu ülkelerde yürüyen yargı süreçlerine laf etmiyor muyuz? Adalete, insan haklarına saygıya çağırmadık mı?

Demezler mi; siz yapınca hak, iç işlerine karışmak değil de biz yapınca mı iç işlerinize karışmak?

Maksat gözü kararttığımızı göstermek, karşı tarafı uzlaşmaya zorlamak olmasa büyükelçilerle ilgili talimatın gereği çoktan yapılmış olurdu.

Demek ki Kavala araç, onun üstünden bir müzakere yürütülüyor. Büyükelçilerin çıkışı da fırsat görüldü, bir yarma harekatı denendi." ifadelerini kullandı.

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