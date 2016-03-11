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Politika

Akif Beki: Erdoğan ile AYM, Dündar ve Gül kararında tam uyum içinde; sadece bir tespitte ayrılıyorlar

"Yok mudur ah şu ‘dezenformatör’ler, hep onların başının altından çıkıyor..."

11 Mart 2016 12:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından Hürriyet yazarı Akif Beki, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyelerinin yolunu açan Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının gerekçesi ile Erdoğan'ın karara tepkisini irdeledi. "AYM'nin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da haklı olduğunu" söyleyen Beki, "33 sayfalık gerekçeli kararın Cumhurbaşkanı’nın sıradaki eleştirilerinin teyitleri doldurduğunu" iddia etti. AYM'nin Erdoğan'la tam uyum içinde olduğunu savunan Beki, sadece bir tespitte ayrıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Mesela Cumhurbaşkanı “AYM bireysel başvurularda yargı yolunun tüketilmesini beklemek durumundadır” mı diyor?

Bunu teorik olarak reddetmiyor, doğru kabul ediyor. Ama tutukluluğa itiraz yollarının neden tüketilmiş olduğunu yazıyor.

Mesela “Yerindelik denetimi yapamaz. Yargıtay gibi bir inceleme yapması doğru değildir” mi diyor?

Bunu da inkâr etmiyor, ‘hayır AYM yapar’ diyerek aksine gitmiyor. Cumhurbaşkanı’na hak verircesine, pratikte aldığı kararla bu prensipleri neden çiğnemiş sayılamayacağını anlatıyor.

Gerekçe metni, bu yüzden uzayıp 33 sayfa tutuyor zaten.

Davayı esastan incelemediğini, MİT TIR’ı haberlerini yayımlamanın suç oluşturup oluşturmadığına dair bir yargıda bulunmadığını özellikle kayda geçiriyor AYM.

Cumhurbaşkanı’yla tam uyum içinde.

Sadece şu tespitte ayrılıyorlar; yerel mahkeme, Dündar’la Gül’ün tutuklanmasını gerektiren somut nedeni ortaya koyamıyor.

İlk kez 16 ay önce başka bir gazetede yayınlanmış haber. Cumhuriyet’te bir benzerini bastıktan 6 ay sonra tutuklanıyorlar. Ve tutuklayanların elinde, gazete haberinden başka bir dayanak yok.

Denmiş oluyor ki ‘bu gerekçeyle kimseyi yargılanırken içeride tutamazsın. Tutarsan, basın ve ifade özgürlüğünü de ihlal etmiş olursun. İnanmazsan AİHM’ye sor...’

Aralarında ilkesel bir aykırılık olmadığına göre, ortada muhakkak bir yanıltan var. Olanı, başka türlü aksettiriyor.

Yok mudur ah şu ‘dezenformatör’ler, hep onların başının altından çıkıyor."

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