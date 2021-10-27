Akif Beki: Eloğluna dediğini yaptırmak için evladını rehin alan baba gibi görünmek, diplomasi zaferi kazananları rahatsız etmiyor mu hiç?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Osman Kavala'nın AİHM kararları gereği serbest bırakılmasını talep eden büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmediğini, ancak iktidarın bu konuda zafer ilan ettiğini belirterek, "Yedi düveli püskürten bir zafer de kolay paylaşılamıyor tabii, sahipleneni çok. Başarının arkasındaki gizli kahraman hikayeleri bile başladı anlatılmaya. Büyükelçilerle kim görüşmüş, formül kimin kafasından çıkmış, orta yol nasıl bulunmuş... Nihayetinde, durumu kurtaracak bir orta yol üzerinde anlaşılmış, zafer dedikleri de bu!" diye yazdı.

Osman Kavala'ya yönelik açıklamayı geri çekmediklerine işaret eden Beki, "Fakat diplomasinin kazanmasına ne kadar sevindiysem, adaletin kazanamamasından da o kadar rahatsızım.

Eloğluna dediğini yaptırmak için evladını rehin alan baba gibi görünmek, diplomasi zaferi kazananları rahatsız etmiyor mu hiç?" ifadelerini kullandı.

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