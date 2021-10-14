Akif Beki: Demirtaş'ın 2013'teki Nevruz konuşmasını "barış, kardeşlik mesajları" diye yansıtanlar, o sözlerden yargılanıp ceza alan Demirtaş'ı terörist ilan ediyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz" sözlerinin "teröre çanak tutmakla" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’na yöneltilen suçlamanın kendisi kanunsuzluğun dik alası. Bunun kabul edilemez bir kanunsuzluk olduğunu söyleyen de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ta kendisi.

Bakan Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın benzer çokça konuşmaları bulunabilir. Bakan Gül, daha 5 gün önce şöyle haykırıyordu: “Kişilerin kesinleşmiş yargı kararı olmadan damgalanması, suçlu ilan edilmesi de asla kabul edilemez. Bu hukukun evrensel ilkesidir.”

Demek ki suçu yargı kararıyla kesinleşmemiş bir kişiyi suçlu ilan etmek, hukuksuzluğun ve kanun tanımazlığın daniskasıymış." diye yazdı.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2013 yılında Nevruz konuşmasını "barış ve kardeşlik mesajları" diye yansıtanların bugün kendisini terörist ilan ettiğine işaret eden Beki, "Demirtaş’ın, 6-8 Eylül olaylarını azmettirmekten bir mahkumiyeti yok, henüz yargılaması sürüyor.

Ama lekelenmeme hakkı savunulamıyor. Hukuk faciasına, en hafifiyle garabetine dönmüş Demirtaş ve Kavala davaları gibi davalardan şikayet de yasak. Ağzını açanı terör savunucusu ilan eden, hak aratmayan, hukuku savundurtmayan, bunu da hak, hukuk savunuculuğu gibi gösteren emsalsiz kafaya ne demeli?" ifadelerini kullandı.

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