Akif Beki: Bugünden yarına Suriyelileri göndermek gibi gerçekçi bir seçenek olmadığı kabullenildi

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal, yandaşların da dahil hepinize birden sesleniyorum, Allah'ın izniyle siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" sözlerini değerlendirdi.

Beki, yazısında, halkın hayat pahalılığıyla boğuştuğunu ve ekonomik sıkıntıda olduğunu, iktidar için hayati bir seçime gidildiğini söylerken, "Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu riski neden alıyor? 'Sığınmacılar için para döküp Suriye’de 250 bin konut yapma, istemezlerse de göndermeme, kapıyı açık tutup asla kovmayacak şekilde sahip çıkma'ya halkı ikna zorken, niye?" diye sordu.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

"Popülist bir iktidar, neden şimdi halkta popüler olmayan 'biz varken gönderemezsiniz' damarına basıyor?

Madem ki mutlaka bir bildiğinin ve bir çözüm politikasının olması, iktidarın şanındandır...

Öyleyse Allahüalem izahı şudur. Bugünden yarına Suriyelileri göndermek gibi gerçekçi bir seçenek ve ha deyince sorunu çözecek bir yol olmadığı kabullenildi. Halkı, başa gelene alıştırıp razı etmek deneniyor."

TIKLAYIN - Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Biz görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz