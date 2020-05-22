Akif Beki: Bir yerde kutsala saldırı varsa arkasında pusuya yatmış bir provokatör saklanıyordur

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, İzmir'de merkezi ezan okuma sistemine girilerek Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin olarak, "İşin içinde bir bit yeniği yoksa gerçekten akıl almaz. İzmir'de merkezi ezan okuma sistemine kim girdi, birçok cami hoparlöründen korsan marş çalmak kimin fikriydi? Üç beş kendini bilmezin protest eylemden anladığı şey bu olamaz. Camiye saygısızlık, ateşle oynamaktan farksızdır, çocuğa sorsan bilir. Şeytan bile iki kere düşünür böyle bir densizliği.

Amaç ne? Müftülük bile frekanslarına yasadışı müdahaleden ve sabotajdan söz ediyor. Savcılık överek, onaylayarak destekleyenleri de "Dini değerleri aşağılamak"tan soruşturuyor. İkisi de isabetli... Bir yerde kutsala saldırı varsa arkasında pusuya yatmış bir provokatör saklanıyordur. Yayınlanan da herhangi bir şarkı değil. İtalyan partizan marşı. Solun sembollerinden." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, dünyaya şablonlarla bakan, sloganlarla düşünen kalabalıkları yönlendirmek için semboller üstünden kışkırtarak istenilen tarafa sürüklenebileceğini de işaret ederek, "Böyle tehlikeli provokasyon kimin aklına gelir derseniz...İstihbarat örgütlerinin psikolojik savaş birimlerinden başka kim olabilir! Yardımı dokunur belki, lafın burasında eski Özel Harp Dairesi Başkanı Org. Sabri Yirmibeşoğlu'na kulak vermekte yarar var.

Ahir ömründe, 2010'da Haberürk'e şöyle bir ifşaatta bulunmuştu: "Eğer bir yerde halkı galeyana getirmek isterseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın küçültücü hareket yaptığını gösterirsiniz.

Özel Harp’te bir kural vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için, düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs’ta cami yaktık biz mesela." hatırlatmasında bulundu.

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