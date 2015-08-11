Akif Beki: AK Parti için anketler iç açıcı görünmüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Hürriyet yazarı Akif Beki, olası erken seçim senaryolarına ilişkin olarak, "Erken seçimde AK Parti, tek başına iktidar çoğunluğunu yeniden bulabilecek mi? Anketler iç açıcı görünmüyor" dedi.

AKP ile CHP arasında yürütülen koalisyon göüşmelerini değerlendiren Beki, "İstikşafi görüşmeler, bizi bir erken seçim ihtimaline hazırladığı kadar bir AK Parti-CHP koalisyonuna da haydi haydi hazırladı" yorumu yaptı.

Beki'nin Hürriyet'te "Taban istiyor, demek yetmez" başlığıyla yayımlanan (11 Ağustos 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Erken seçim konusunda iyimser olduğumu söyleyemem...

Tek parti iktidarını elbette her zaman tercih ederim, bence ideal hükümet modelidir, açık ara en iyisidir.

Ancak bir erken seçimde AK Parti, tek başına iktidar çoğunluğunu yeniden bulabilecek mi?

Anketler iç açıcı görünmüyor. Sandıkta tek başına iktidar arayacak bir başka parti de ben bilmiyorum. CHP ile MHP'de bu perspektif zaten yok. HDP'nin baraj teşgalesi ise malum.

Öyleyse neden mi erken seçimin faydalarını sayıp döküyorum?

Çünkü bardağın dolu tarafını da hesaba katıyorum.

Adını dosdoğru koyalım. İstikşafi görüşmeler, bizi bir erken seçim ihtimaline hazırladığı kadar bir AK Parti-CHP koalisyonuna da haydi haydi hazırladı.

Pekala olabilirmiş, geçti bu duygu hepimize.

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