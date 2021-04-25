Akhisarspor'dan, "futbolcu" olmadığı iddia edilen Onyebueke hakkında açıklama

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, futbolcuları Martins Chisom Onyebueke’nin daha önce Alanyaspor 17 yaş altı ve Kayserispor 19 yaş altı takımlarıyla hazırlık maçlarında oynadığını ve futbol hayatına ABD’de başladığını bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, futbolcuları Martins ChisomOnyebueke’nin daha önce Alanyaspor 17 yaş altı ve Kayserispor 19 yaş altı takımlarıyla hazırlık maçlarında oynadığını ve futbol hayatına ABD’de başladığını bildirdi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, son dönemde kadrolarındaki Onyebueke’nin futbolcu olmadığına dair bazı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun henüz 19 yaşında olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Martins’in daha önce Alanyaspor U17 ve Kayserispor U19 takımlarıyla hazırlık maçları mevcut olup, Amerika’da Houston’da da futbol hayatına başlamıştır. Kulübümüze ise hiçbir ekonomik maliyeti olmadığı gibi uzun bir deneme süresinin ardından profesyonel sözleşme imzalamıştır. İmza attığı ilk günde asgari ücret dahi almak istemediğine dair yazılı belge imzalayıp kulübümüze vermiştir. Bunlara dair tüm resmi evraklar Türkiye Futbol Federasyonunda kayıtlıdır."

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