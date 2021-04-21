Akhisarspor'da devre arasında transfer edilen ve hiç süre almayan Onyebueke, daha önce hiçbir kulüpte forma giymemiş!

Henüz 2 yıl önce Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil eden, Süper Lig kulübüyken 2 yılda 2'nci Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'da devre arası transferleriyle ilgili skandallar sürüyor.

Eylül 2020'de kulüp yönetimini devralmadan önce yönetime aldığı kardeşleriyle birlikte futbolcu menajerliği şirketi bulunan Evren Özbey'in başkanlığını yaptığı yeşil-siyahlılarda devre arasında yurt dışından transfer edilen Martins Chisom Onyebueke, amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildi.

FIFA kayıtlarında yurt dışında hiçbir kaydına rastlanmayan 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, formayı yalnız imza töreninde giydikten sonra ortalarda görünmedi. Akhisar'la ara transferin son gününde sözleşme imzalatılan Onyebueke, o tarihten sonra oynanan 13 maçın hiçbirinde süre almazken, hiçbir maçta kadroya bile giremedi. Futbol Federasyonu, Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığı için resmi internet sitesindeki futbolcu bilgilerine lisans türü olarak yurt içi veya yurt dışı transfer değil, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştü.