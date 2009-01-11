Akgün’ün kızına torba torba takı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün, Erkan Akyollu’yla evlenen kızı Yurdagül Akgün’e torbalar dolusu takı takıldı.



Kaya Ramada Otel’deki düğüne gelenler takıları, gelinin iki arkadaşının tuttuğu saten torbalara attılar. Torbalar doldukça, içindekiler büyük bir pamuklu torbaya aktarıldı. Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci’nin kıydığı nikáhta, çiftin nikáh şahitliğini Almanya’nın Schalke 04 Kulübü Asbaşkanı Gerhard Rehberg, eski KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Aydın Valisi Mustafa Mala yaptı.



Derviş Eroğlu evlilik cüzdanını, aile birliğine sahip çıkması için Yurdagül Akgün’e verdi. Yerel seçimlerde Büyükçekmeceliler’den CHP adayı olarak oy isteyecek Hasan Akgün, "Bu akşam çok heyecanlıyım, bu da çok normal" dedi.

