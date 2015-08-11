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Akdoğan: Yargı yetkisini milletten değil, başka mahfillerden alanlar hukuktan böyle kaçarlar

'Allah'tan bunlar Türkiye'den kaçarken yasa istemiyorlar'

11 Ağustos 2015 14:38

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, çözüm süreci ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 Aralık savcıları Celal Kara ile Zekeriya Öz hakkında kişisel Twitter hesabından açıklamalar yaptı. 10 Ağustos'ta gece yarısı Gürcistan'a geçiş yaptıkları ortaya çıkan savcılar Öz ve Kara'ya gönderme yaopan Akdoğan, "Yargı yetkisini milletten değil başka mahfillerden alanlar, hukuktan böyle kaçarlar. Allah'tan bunlar Türkiye'den kaçarken yasa istemiyorlar" dedi.

Akdoğan'ın tweetleri şöyle:

- Kandil, "Orduyla değil AK Parti'yle savaştığını" söylemiş. Zaten HDP de AK Parti'yle mücadelede gücünü buradan (PKK'nın baskı ve şiddetinden) aldı.

- Sırtını Kandil'e dayayanlar Kandil'in kanlı katliamlarına ses çıkaramazlar. Unutmasınlar ki her zaman sırtını millete dayayanlar galip gelir.

- PKK-Paralel şer ittifakı terörle mücadeleden çok rahatsız. Bu yüzden ikisiyle eşzamanlı mücadele etmek, netice almak için büyük önem taşıyor.

- Yargı yetkisini milletten değil, başka mahfillerden alanlar hukuktan böyle kaçarlar. Allah'tan bunlar Türkiye'den kaçarken yasa istemiyorlar.

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