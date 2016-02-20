Akdoğan: Terör örgütlerine silah, Türkiye’ye taziye mesajı gönderecekler; işte bu ikiyüzlülük

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’nin toprak bütünlüğü için toplantıya çağırmasına tepki göstererek, “Rusya masum sivilleri, hastaneleri, okulları vuruyor. Aynı gün 50’nin üzerinde masum ölmüş, utanmadan BM’ye Türkiye top atışı yapıyor toplantısı yaptırıyorlar” dedi. Akdoğan, konuşmasına, “İşte bu ikiyüzlülüğe son vermek lazım. Terör örgütlerine silah gönderecekler, Türkiye’ye de taziye mesajı gönderecekler” diye devam etti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 25 AK Partili ilçe belediye başkanlıklarının katkılarıyla "Dostluk Eli Yardım Seli" töreni yapıldı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Putin Stalin’e özendi. Stalin’in dönemini hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl yüz binlerce insan katledildi? Şimdi Stalin’e özenen bir Putin var" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 25 AK Partili ilçe belediye başkanlıklarının katkılarıyla "Dostluk Eli Yardım Seli" kampanyasında toplanan 56 TIR yardım malzemesi düzenlenen uğurlama töreninin ardından terör olayları nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar ile Bayırbucak Türkmenleri’ne gönderildi.

Törene Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Maltepe miting alanındaki düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Çoluk çocuk, kadın yaşlı niye yollara düştü? Çünkü birisi onu bombalıyordu. Birileri üzerine ölüm yağdırıyordu. Peki, o çoluk çocuğun üzerine kim ölüm yağdırıyordu? O hastaneleri kim vurdu ? Birleşmiş Milletler (BM) açıklama yapıyor, ’Bu savaş suçu sayılır. Hastaneler, okullar nasıl vurulur?’. Peki kardeşim kim vurdu bunu? Niye söylemiyorsun? Orada silahlı unsurlar mı vardı? DAEŞ mi var? Bir tane DAEŞ var mı Azez’de, Tel Rıfat’ta? Peki o masum sivillerin üzerine o bombaları kim yağdırdı? O savaş suçunu kim işliyor? Niçin kimse tepki vermiyor?" diye konuştu.

"Terör örgütlerine silah gönderecekler, Türkiye’ye taziye mesajı gönderecekler"

Akdoğan, PYD’ye yapılan top atışı sonrası Rusya’nın BM’yi toplantıya çağırmasına tepki göstererek "Türkiye teröristlere top atışı yapıyor. Rusya ise masum sivilleri, hastaneleri, okulları vuruyor. Aynı gün 50’nin üzerinde masum ölmüş, utanmadan BM’ye Türkiye top atışı yapıyor toplantısı yaptırıyorlar. İşte bu iki yüzlülüğe son vermek lazım. Terör örgütlerine silah gönderecekler, Türkiye’ye de taziye mesajı gönderecekler. Bu ikiyüzlülükle nereye varılabilir?" ifadelerini kullandı.

“DAEŞ paravan örgüt”

Akdoğan, "Bir örgüt icat ettiler; paravan örgüt DAEŞ. Şimdi herkes onunla mücadele ettiğini söylüyor. Amerika, müttefikler, Rusya, İran, PYD kim varsa. Hepsi bir araya geldi IŞİD’i yenemiyor. Bu paravan bir örgüt. Sınırları yeniden tanzim etmek için herkes DAEŞ diyor. Kimsenin DAEŞ’e bir şey yaptığı yok. Rusya’nın bombaladığı yerlerde DAEŞ falan yok. Ilımlı muhalefet DAEŞ’i püskürtüyor. Rusya geliyor ılımlı muhalefetin üzerine bomba yağdırıyor" şeklinde konuştu.

“Yeni bir dalga herkesi vurur”

"Suriye’de katil, zalim bir rejim var" diyen Akdoğan, "Kimsenin Türkiye’ye akıl verecek hali yok. 4 yıldır Türkiye yalnız bırakıldı. 4 yıldır 3 milyon insana biz kucağımızı açtık. Şimdi birileri konuşuyor; ’sınırınızı açın şöyle yapın böyle yapın’. Kardeşim, bu kadar insana biz kucağımızı açtık. Gönlümüzü açtık. Sınırımızı açtık. Siz dediniz diye yapmadık. Siz ne yaptınız? Hangi yardımı yaptınız? 4 yıldır Türkiye yalnız bırakıldı. Güney sınırları açın herkesi alın. Batı sınırlarını kapatın kimseyi geçirmeyin. Böyle bir dünya yok. Yeni bir dalga herkesi vurur..." dedi.

“Şimdi Stalin’e özenen bir Putin var"

Yalçın Akdoğan, "Putin Stalin’e özendi. Stalin’in dönemini hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl yüz binlerce insan katledildi? Trenlere bindirildi. Sürgüne gönderildi. Göç dalgaları oldu. Alaska Türkleri, Kırım Tatarları, kendi vatandaşları... Sürgünler, katliamlar yaşandı. Şimdi Stalin’e özenen bir Putin var" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise "Önce insan diyeceğiz. Önce çıkar hiçbir zaman demeyeceğiz. Birilerinin yüzüne bunu haykırmaya devam edeceğiz. Kan diyen, petrol diyen, para diyenlere karşı merhamet, adalet ve vicdan diye haykırmaya devam edeceğiz... Buradan haykırıyoruz, Güneydoğu’da evini barkını sırtına almış yollara düşmüş kardeşlerim. Asla yalnız değilsiniz. Bayırbucak’taki kardeşlerim asla yalnız değilsiniz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Çünkü biz sizinle olan kardeşliğimiz siyasetin ötesinde bir ümmet ve inanç kardeşliğidir. Bu yürüyüş sonsuza kadar Allah’ın izniyle devam edecektir. Onun için İstanbul’dan sesleniyoruz, İstanbul’dan diyoruz ki, İstanbul sizinle, Türkiye sizinle. Ve Allah’ın izniyle önümüzdeki süreçte bu gücü, bu birlikteliği hep birlikte devam ettireceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 56 yardım TIR’ı dualar okunduktan sonra uğurlandı.