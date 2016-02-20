Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu taslak metin kabul edilmedi, görüşmeler Pazartesi'ye kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebiyle Suriye'ye karşı Türkiye'nin olası bir kara harekâtını görüşmeye Pazartesi devam edecek.

Rusya'nın talebi üzerine Türkiye'nin Suriye'ye yönelik muhtemel bir kara harekâtını masaya yatıran BM Güvenlik Konseyi üyeleri, aralarında bir mutabakat sağlayamadı.

Güvenlik Konseyi'nin Şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Venezuela BM Büyükelçisi Rafael Dario Ramirez Carreno, konu ile ilgili olarak Rusya Federasyonu'nun Güvenlik Konseyi'ne bir tasarı sunduğunu belirtti. Carreno, üye ülkelerin daha sonra tasarı üzerinde kendi ülkelerinin yaklaşımlarını dile getirdiğini ve sunulan tasarı üzerinde bir uzlaşıya varılamadığını aktardı.

Basına kapalı yapılan oturumda tasarının içeriği konusunda detay vermeyen Carreno, ''Toplantıda uzun süreli tartışıldı ancak bir anlaşmaya varılamadı'' demekle yetindi.

Güvenlik Konseyi adına değil; ancak kendi ülkesi adına görüşünü gazetecilerle paylaşabileceğini aktaran Carreno, şöyle devam etti: ''Venezuela olarak Türkiye - Suriye sınırındaki son gelişmelerden çok ciddi kaygı duymaktayız. Edindiğimiz bilgiye göre Türkiye, Suriye'nin topraklarını bombaladığıdır. Bildirmek isteriz ki bu tutum Suriye savaşını daha da tırmandırmaktadır. Şimdi durum daha da karmaşık hale gelmiştir.''

Türkiye'ye Venezuela adına çağrıda bulunan Carreno, Ankara'nın Suriye'nin topak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygılı olmasını istedi.

Rusya’nın sunduğu taslak metin

Rusya’nın tartışmak üzere BMGK’ya sunduğu taslak karar metnine ulaşan Al Jazeera’nin haberine göre; Rusya Suriye’ye yönelik bir kara harekâtı tehlikesi olduğunu vurgulayarak, BMGK ülkelerini buna karşı ortak tavır almaya ve isim vermeden de olsa Türkiye’yi kastederek ‘komşu ülkelerden yapılan devamlı top atışlarının’ durdurulması çağrısında bulundu. Rusya, taslak metinde ‘Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı’ çağrısı da yaptı. Habere göre; sınırlardan yabancı savaşçı ve silah geçişinin durması, şiddetin artmasına yol açacak ve gerginliği yükseltecek açıklamalardan kaçınılması çağrısı da yapan metnin tamamı şöyle:

Güvenlik Konseyi Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli bağlılığını teyit etmektedir.

Suriye’nin komşusu olan ülkelerin doğrudan dâhil olması ya da suç ortaklığıyla, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin topraklarına sınır-ötesinden yapılan devamlı top atışlarını; sürekli yabancı terörist savaşçı akışını, askeri personelin saldırılarını, ilgili kararlarını ihlâl edecek şekilde ve silahların gayrimeşru yollarla taşınmasını şiddetle kınamaktadır.

Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına yabancı güçlerin kara müdahalesi yapmayı hedefleyen askeri yapılanma ve hazırlık niteliğinde hareketlerinin olduğuna dair bilgilere yönelik yüksek alarma geçildiğini belirtmektedir.

Suriye’deki mevcut krize tek kalıcı çözümün -2254 sayılı kararda, 30 Ekim 2015’te Viyana’da yapılan Suriye görüşmelerinin sonunda çıkan Ortak Açıklama’da ve Uluslararası Suriye Destek Grubu’nun 14 Kasım 2015 ve 12 Şubat 2016’daki açıklamalarında belirtildiği gibi- kapsayıcı ve Suriyelilerin önderliğinde gerçekleşecek bir siyasi sürecin olduğunu yinelemektedir.

1. Suriye Arap Birliği’nin egemenliğine tümüyle saygı duyulmasını; herhangi bir sınır-ötesi top atışının ve ihlâlin en hızlı şekilde durdurulmasını ve yabancı kuvvetlerin Suriye toprağına kara müdahalesi planlarından ve girişimlerinden vazgeçmelerini kuvvetle talep etmektedir.

2. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin içişlerine müdahaleyi ve daha fazla şiddeti teşvik eden tahrik edici açıklamalardan ve provokatif söylemlerden kaçınılmasını talep etmektedir.

3. Tüm devletlerin yabancı savaşçı akışını; silahların ve ilgili materyalin gayrimeşru yollarla Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına taşınmasını bastırması ve önlemesi gerektiğini teyit etmektedir.

4. Tüm devletlerin, Suriye’deki çatışmayı durdurmayı hedefleyen çabaları kolaylaştırmak için 2254 kararına bağlı kalmasına ve kararın şartsız şekilde uygulanmasına karar vermiştir.

5. Meseleyi aktif olarak değerlendirmeye devam etmeye karar vermiştir.

BM Büyükelçisi Çevik: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız

Türkiye'nin, Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getiren Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik ise Ankara'nın uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu ve IŞİD'e karşı mücadeleye destek verdiğini söyledi. Suriye krizinin başlangıcından itibaren Türkiye'yi ziyadesi ile etkilediğine dikkat çeken Çevik, son gelişmelerle birlikte Türkiye'ye yönelik her boyutta tehditlerin arttığını söyledi.

Türkiye'nin, insanına yönelik gelebilecek her türlü saldırılara karşı kendini savunma hakkının bulunduğunu hatırlatan Çevik, Ankara'nın uluslararası hukuka saygılı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'ye bir kara harekatı düzenleyip düzenlemeyeceği sorusuna Çevik, ''Politik liderlerimiz birçok defa Suriye'ye kara harekatı yapmayacağımızı dile getirdi. Ta ki; BM Güvenlik Konseyi ya da mensubu olduğumuz uluslararası koalisyonun ortak kararı olmadığı sürece.'' cevabını verdi.

PYD'nin Suriye rejimi ya da DAİŞ'e karşı savaşmadığını, aksine muhaliflere karşı mücadele ettiğini belirten Çevik, ''Ayrıca, bize yönelik Suriye topraklarından silahlı ateş edildi. Uluslararası hukukun bize tanıdığı haklar gereği bizde bunlara karşılık verdik.'' şeklinde konuştu.

Halep ile Türkiye sınırında PYD'nin savaştığı bölgedeki sivil halkın kendi sınırlarına akın ettiği ve bunun da ulusal güvenliklerine risk oluşturduğunu vurgulayan Çevik, PYD'yi yalnızca Rusya'nın değil, ABD'nin de desteklediğini belirtti. Bunun için Türkiye'nin tutumunun ne olduğu sorusuna Çevik, PYD'nin terörist örgüt olduğunu ve Rusya ile Suriye rejimi tarafından desteklendiği şeklinde cevap verdi.

Rusya'yı isim vermeden Suriye toprakları içinde hastane, okul gibi sivil yerleşim yerlerini bombalamakla suçlayan Çevik, ''Rusya Federasyonu savaşa müdahil olduktan sonra sivil can kayıpları artmıştır'' ifadelerini kullandı.

Çevik, BM Güvenlik Konseyi'nin geçen aralık ayında ''2254'' sayılı karar tasarısı (Konsey'in Suriye'de barış süreci yol haritasına desteğini açıklıyordu) aldığını hatırlatarak, yeni bir karara ihtiyaç olmadığını söyledi.

ABD: Taslak dikkat dağıtma metni

Kapalı oturumda görüşülmesinin ardından kabul edilmeyen taslakla ilgili ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, bir dikkat dağıtma metni olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Rusya, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını talep ettiği bir taslak metinle dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Gerçekten önemli olan bugün önümüze çıkardıkları kararla dünyanın dikkatini dağıtmak yerine Rusya zaten kabul ettiğimiz kararı uygulasa gerçekten harika olur. Şu anda Suriye’nin kuzeyinde hastaneler vuran bir bombardıman kampanyası var, kitlelerin yerinden edilmesine yol açtı ve 70 binden fazla kişi sınıra yığıldı.”