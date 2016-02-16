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Dünya

Rusya şikâyet etti, BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin YPG'yi vurmasını görüşecek

Toplantıda Rusya'nın okul ve hastaneleri hedef almasının da gündeme gelebileceği belirtildi

16 Şubat 2016 11:48

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine bugünkü kapalı oturumunda TSK unsurlarının Suriye'deki YPG mevzilerine yönelik top atışı konusunu görüşecek. 

Hürriyet'in haberine göre, Rusya'nın konuyu BM Güvenlik Konseyi gündemine taşıması üzerine gerçekleşecek kapalı toplantıda, BM Siyasi İşler Birimi'nden yetkililerin konuya ilişkin Konsey'e sunum yapması bekleniyor.

Konsey'in bugünkü ilk gündemi Yemen'deki çatışmalar ve bu ülkedeki insani durum olacak. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Halep'e yapılan hava saldırılarının ardından geçen hafta BMGK'da düzenlenen "Suriye'deki insani durum" toplantısına tepki göstererek, kendilerinin de Yemen'deki insani durumu görüşmek için Konsey'i toplayabileceklerini söylemişti. 

Yemen toplantısının ardından Konsey'in "Diğer meseleler" başlıklı kapalı oturumunda TSK unsurlarının YPG mevzilerine yönelik top atışlarının görüşüleceği kaydedildi.

Toplantıda Batılı ülkelerin, Rusya'nın hava saldırılarında okul ve hastaneleri hedef almasını gündeme getirebilecekleri belirtildi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "PYD tarafından Kilis'teki Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine havan mermisi atıldığını, bu nedenle angajman kuralları çerçevesinde caydırıcı bir şekilde misliyle karşılık verildiğini" açıklamıştı.

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