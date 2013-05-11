Akdoğan: Geleceği inşa için helalleşme gerekli, süreçte çark eden kaybeder

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "Süreç helalleşme gerektiriyor. Geçmişi inkar anlamında söylemiyorum. Geleceği inşa açısından helalleşme gerekiyor. Süreçte çark eden, geri adım atan kaybeder" dedi.

Başbakan Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Batman'da çözüm sürecini değerlendirdi.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, Akdoğan, "AK Parti Türkiye'yi bu ayak bağından kurtarmaya çalışıyor. Bu sürece sadece Kürt sorununun çözümü açısından değil ülkenin demokratik inşası açısından bakmak lazım" dedi.

'Geleceğin inşası'

Yapılanların birilerinin dayatmaları için yapılmadığını kaydeden Akdoğan, şöyle konuştu:

"Herkes çekti. Kürt de çekti, Türk de çekti, Alevi de çekti, Müslüman da çekti, gayrimüslim de çekti. AK Parti şimdi bu sorunu çözmek suretiyle ileri demokrasi hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu bir ayakbağı. AK Parti Türkiye'yi bu ayak bağından kurtarmaya çalışıyor. Bu sürece sadece Kürt sorunun çözümü açısından bakmamak lazım. Ülkenin demokratik inşası açısından bakmak lazım. Bu süreç bir helalleşme gerektiriyor. Geçmişi inkar etme anlamında söylemiyorum. Ama geleceği inşa açısından helalleşme gerekiyor."

'Büyük risk aldık'

Bu süreçte çark edenlerin, geri adım atanların kaybedeceğini söyleyen Akdoğan, "Bir takım sabotajlar oldu. Ama toplumsal destek ve umut bunları devre dışı bıraktı. Müteyakkız olmalıyız. Büyük bir risk aldık. Sadece elimizi taşın altına koymadık. Yüreğimizi koyduk. Onun için bu sürecin ardında durmak gerekiyor" dedi.

'Sadece iktidarla olmaz'

"Artık silahsız kuvvetlerin devrede olması lazım" diyen Akdoğan, toplumsal restorasyonu sağlamak, kardeşliği pekiştirmek için herkese görev düştüğünü dile getirdi. Akdoğan, "Bu süreç sadece iktidarın attığı adımlarla sağlanamaz. Toplumun bütün kesimleri olarak destek vermezsek burada beklenen fayda daha az sağlanmış olur" dedi.