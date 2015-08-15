Akdeniz'de 40 göçmen havasızlıktan boğuldu

İtalya donanması, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında kalan bölgede 400 göçmeni taşıyan tekneye kurtarma operasyonu düzenledi. Aşırı kalabalık teknede ilk belirlemelere göre en az 40 kişinin havasızlıktan boğulduğu açıklandı.

Donanmanın sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden paylaştığı iletide, göçmenlerle dolu zor durumdaki tekneye kurtarma müdahalesi yapıldığı ifade edildi.

Ülkede basına yansıyan haberlerde de teknede 300 ile 400 arasında kişinin bulunduğu, ölenlerin çoğunun umuda kaçışta daha az para ödedikleri için teknelerin dar ve havasız iç kısmında seyahat etmek zorunda kalan göçmenler olduğuna işaret edildi.

Haberlerde, göçmenleri taşıyan teknenin Libya'nın 21 mil açığında İtalyan donanmasına ait devriye görevi yapan helikopter tarafından tespit edildiği ve olay yerine en yakın geminin kurtarma operasyonu başlattığı belirtildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.