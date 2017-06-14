Akdeniz'de 4 metrekareye 1 atık düşüyor

Greenpeace’in çevreci gemisi Rainbow Warrior bu sene yaz yolculuğuna, "Daha az Plastik, daha çok Akdeniz" sloganıyla başladı. Greenpeace, İspanya karasuları boyunca yapacağı yolculuk sırasında Akdeniz'deki kirliliğe dikkati çekmek için plastik atıkların dev maketlerini taşıyacak. Greenpeace'in hazırladığı rapora göre de, Akdeniz havzasında 4 metrekareye 1 atık düşüyor.

“Plastikler tek kullanımlık olmaktan çıkarılmalı”

Greenpeace İspanya Okyanuslar Kampanya Sorumlusu Elvira Jimenez, “Plastikler tek kullanımlık olmaktan çıkarılmalı, tüketimi azaltılmalı ve geri dönüşümü sağlanmalı” çağrısında bulundu.

Akdeniz’i kirleten plastikler deniz canlılarını da tehdit ediyor. Greenpeace'in Akdeniz'deki kirliliğin boyutuyla ilgili verileri şöyle:

Dünyada, 192 kıyı ülkesinden okyanuslara her yıl 4.8 ila 12.7 milyon ton arasında plastik atılıyor.

Akdeniz havzasında 4 metrekareye 1 atık düşüyor.

Tüm dünyada denizleri ve deniz canlılarını tehdit eden mikroplastik taneciklerin Akdeniz havzasında bulunanlarının oranı yüzde 21 ila 54 arasında…

Akdeniz’deki yüzen atıkların yüzde 96’sını plastikler oluşturuyor.

Caretta carettaların yedikleri atıkların yüzde 97.3’ünü plastikler oluşturuyor.

Akdeniz’deki plastikler plajlarda, su sütunlarında, deniz yatağında, deniz canlıları tarafından yenilmiş ya da soğuk su mercanlarına dolanmış halde bulunuyor.

İstanbul'a da gelmişti

Greenpeace’in çevreci gemisi Rainbow Warrior Eylül 2016 tarihinde çevre sorunlarına dikkati çekmek için İstanbul'da da demir atmıştı. Türkiye yolculuğu 6 Eylül'de Bodrum'da başlayan ve sırasıyla Seferihisar, Çeşme, Bozcaada ve Çanakkale'ye uğrayan Rainbow Warrior 3, İstanbul Boğazı'na demirlemişti. Geminin güvertesinde, Türkiye'de 1 milyon çatıya güneş paneli kurularak elektrik üretimi yapılması için başlatılan "Güneşe Yelken Aç" kampanyasıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Çevreci gemi

Rainbow Warrior'da, seyir esnasında yüzde 80 oranında rüzgar enerjisini kullanıyor. Gemideki su ihtiyacı, denizden arıtılmış suyla karşılanıyor. Gemi içinde sadece doğal ürünler tüketiliyor. Warrior'da ayrıca 14 milletten 16 mürettebat bulunuyor.