"Akdeniz ve Karadeniz'de fosil yakıt aramalarına son verilsin" diyerek başlatılan Kazma Bırak kampanyasına Yunanistan ve Kıbrıs’tan destek

Fosil yakıt kullanımına 'dur' demek isteyen ekoloji örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek, başlattığı Kazma Bırak Kampanyası'na Yunanistan ve Kıbrıslı ekoloji örgütlerinden destek geldi. Akdeniz ve Karadeniz'de fosil yakıt (doğal gaz) aramalarına son verilmesini talep eden kampanya gönüllüleri, söz konusu kampanya ile “Akdeniz ve Karadeniz’de yeni fosil yakıt aramalarına son verilmesi, fosil yakıtların yeraltında bırakılarak, iklim felaketini durdurma” çağrısı yapıyor.

Herkesin katılımına açık olarak kazmabirak.org üzerinden devam eden kampanyanın sitesi Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı. Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadan ekoloji örgütlerine ve bireylerine açık olduğu vurgulanan kampanyaya, ilk büyük destek de Yunanistan ve Kıbrıs’tan geldi.

Polen Ekoloji, Yeşil Sol İklim Çalışma Grubu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Başlangıç Ekoloji tarafından başlatılan ve Türkiye’den 21 ekoloji ve çevre örgütünün destek verdiği Kazma Bırak kampanyasına Yunanistan ve Kıbrıslı 29 ekoloji örgütü de destek vererek “çatışmaya HAYIR! İklim adaletine ve barışa EVET!” dedi.

Yunanistan ve Kıbrıs’tan kampanyaya destek veren örgütler şöyle:

Altın Madenciliğine Karşı Selanik Mücadele Komitesi (Yunanistan)

Struggle Committee Of Thessaloniki Against Waste İncineration) (Yunanistan)

Landfill Stop- Citizens İn Action İn Petroupoli Athens) (Yunanistan)

Network For İnformation Of Citizens Against Mining- Extraction Stop Preveza) (Yunanistan)

Initiative Of Citizens Against Waste İncineration “No Burn”- Volos) (Yunanistan)

Youth For The Environment- Volos) (Yunanistan)

Podoniftis- Stream Of Critics Of The Times And Action) (Yunanistan)

ILIS-SOS (Yunanistan)

Microgeographies (Yunanistan)

Move For The Protection And The Promotion Of The Stream Of Rafina- Athens (Yunanistan)

Environmental Organization Kallisto (Yunanistan)

Ecology Network (Yunanistan)

Initiative Of Struggle İn Zografou- Athens (Yunanistan)

Fisitires (Yunanistan)

Initiative Against The Environmental Destruction And Climate Change (Yunanistan)

Ilioupoli Citizen Move- Athens (Yunanistan)

Popular Assembly Of The Citizens Of Kolonos-Sepolia-Akadimias Platona İn Athens (Yunanistan)

Stream Athens (Yunanistan)

National Animal Welfare And Environment Federation (Yunanistan)

Ecology İntervention Of Heraklion (Yunanistan)

Network Of Citizens For The Rescue Of The Stream Of Pikrodaphne (Yunanistan)

Nomadic Architecture (Yunanistan)

Anatropi Mag (Kıbrıs)

Climate Crisis CY Website (Kıbrıs)

No Gold Initiative (Kıbrıs)

KTÖEOS - Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (Kıbrıs)

Kıbrıs Türk Biyologlar Birliği (Turkish Cypriot Biologists Association - (Kıbrıs)

Sol Hareket (Left Movement) (Kıbrıs)

Avli (Kıbrıs )

TIKLAYIN - 24 ekoloji örgütü 'Kazma Bırak Kampanyası'nı başlattı: Akdeniz ve Karadeniz'de fosil yakıt aramalarına son verilsin!