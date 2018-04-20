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Sağlık

Akdeniz usulü beslenme, tüp bebek başarısını arttırıyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç

20 Nisan 2018 18:54

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, Akdeniz usulü beslenmenin tüp bebekte gebelik başarısını arttırdığını belirtti.
Kadın, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, beslenmenin gebelik oluşumunda önemli olduğunu söyledi. Yapılan araştırmada Akdeniz usulü beslenmenin tüp bebek başarısını arttırdığını belirten Öner, “Yapılmış çalışmada tüp bebek tedavisinden 6 ay önce Akdeniz usulü beslenme yapan kadınların tüp bebekle gebelik elde etme başarısını yüzde 65-68 arttırmaktadır. Akdeniz usulü beslenmede balık, sebze, meyve, baklagiller ve zeytinyağı içermektedir. Yunanistan’da ilk tüp bebek tedavisi yapılacak olan 244 kadın üzerinde yapılan çalışmada Akdeniz usulü beslenme yapan kadınlarda tüp bebekle gebelik elde etme başarısı daha yüksek bulunurken, daha ilginci sağlıklı doğum sonuçları da Akdeniz usulü beslenen kadınlarda daha yüksek bulundu” şeklinde konuştu.
HANGİ ÜRÜNLER TÜKETİLMELİ?
Akdeniz usulü beslenmenin 6 ayda yumurta kalitesini arttırdığını söyleyen Doç. Dr. Gökalp Öner, tüketilecek yiyecekler hakkında da bilgi verdi. Doç. Dr. Öner, şöyle konuştu:
\"Akdeniz usulü beslenmede sıklıkla domates, brokoli, lahana, ıspanak, soğan, havuç, Brüksel lahanası, salatalığı içeren sebze, elma, muz, portakal, çilek, armut, üzüm, hurma, incir, kavun ve şeftaliyi içeren meyveler, fındık, badem, ceviz, fasulye, bezelye, mercimek, bakliyat, yer fıstığı, nohut, patates, yulaf, pirinç, çavdar, arpa, mısır, buğday, kepekli veya tam tahıllı ekmek ve makarna ve balıklardan somon, sardalya, alabalık, ton balığı, uskumru, karides, istiridye, yengeç ve midye önerilmektedir. Ayrıca tavuk, hindi, ördek, yumurta, peynir, yoğurt, sarımsak, fesleğen, nane, biberiye, adaçayı, hindistan cevizi, tarçın, biber, avokado, önerilmektedir. Zeytinyağı her öğün salatayla birlikte alınması gereken Akdeniz usulü diyetin en önemli parçasıdır. Akdeniz usulü diyette kaçınılması gereken besinler, şekerli pastalar, kremalar, gazlı içecekler, işlenmiş kırmızı et, rafine yağlar, margarin ve ekmek olarak sıralanmıştır. Tüp bebek başarısını belirleyen en önemli faktör, transfer edilecek embriyonun kalitesidir. Embriyonun kalitesini belirleyecek en önemli faktörler ise yumurtanın ve spermin kalitesidir. Yumurtanın kalitesini etkileyen faktörler arasında beslenmenin yeri de önemlidir.”

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