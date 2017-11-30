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Bilim / Teknoloji

Akdeniz Üniversitesi'nden buğu önleyici kaplama

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) 5 kişilik ekip, cam ve aynalarda oluşan buğuyu önleyecek sıvı kaplama üretti

30 Kasım 2017 13:20

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nde (AÜ) 5 kişilik ekip, cam ve aynalarda oluşan buğuyu önleyecek sıvı kaplama üretti. Kaplamayla araç camlarında, buzdolaplarının içinde, motosiklet kaskları, banyolardaki cam ve ayna yüzeylerinde buğu oluşumunun önüne geçilecek.
AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ertuğrul Arpaç\'ın öncülüğünde çalışan Doç.Dr. Murat Akarsu, Yard.Doç.Dr. Esin Akarsu, Uzman Dr. Ömer Kesmez ve doktora öğrencisi Emre Yavuz, yeni bir çalışmaya imza attı. Cam ve ayna yüzeylerinde, ısı değişimi sonrası meydana gelen buğu oluşumunu engellemek için çalışan ekip, geliştirdikleri sıvı kaplama ile buğu oluşumunun önüne geçti. Sıvıyla kaplanan cam, bir dizi ısıl işlemden geçirildikten sonra buğu oluşumunu engelliyor. Otomobil camları, banyo aynaları, şarküteri reyonlarındaki cam dolaplar ile buzdolaplarının iç kısımlarında oluşan buğu, bu çalışmayla engellenebilecek.
Kimya bölümü doktora öğrencisi Emre Yavuz, 2 yıllık çalışma ardından tamamladıkları projeyle büyük kolaylık elde ettiklerini anlattı. Camın ömrü kadar kaplamanın da dayandığını belirten Yavuz, şöyle dedi:
\"En büyük kullanım alanları arasında araç camları, buzdolaplarının içi, motosiklet kasklarında, banyolardaki cam ve ayna yüzeylerinde kullanımı mümkün. Kaplamanın uygulandığı alanda buğu, kesinlikle oluşmuyor. Bizim uygulama yöntemimizde mekanik dayanımı, kesinlikle çok iyi. Endüstriyel kullanım alanı olan bir çalışma. Uygulanan yüzey kullanıldığı sürece bu özelliği kullanabiliyoruz. Maliyeti, çok yüksek değil.\"
Uygulama ile kaplanan 3 cam örneği, denenmesi için bir firmaya gönderildi. Geri dönüşlerin olumlu olması ardından kaplamanın ticaretinin yapılacağı belirtildi.

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