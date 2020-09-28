Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden ‘Muhittin Böcek’ açıklaması: Durumu stabil, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Koronavirüs tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin ise stabil devam ettiği vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, korona virüsü testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Muhittin Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.