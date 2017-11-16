Akdeniz Üniversitesi araştırması: Güneş zengini, D vitamini fakiriyiz

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nde yapılan bir araştırma, güneş zengini bir ülkede yaşamamıza rağmen D vitamini fakiri olduğumuzu ortaya çıkardı.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Fettah Fevzi Ersoy\'un önderliğinde araştırma görevlileri; Dr. Onur Yazdan Balçık ve Dr. Hakan Doğruel\'in, \'D vitamini eksikliğine neden olan faktörler\' ve \'D vitaminin sıklığını ve bir takım durumlarla ilişkisi\'nin değerlendirildiği araştırma projesinde, denize girme alışkanlığı olanlarda, arabası olmayan ve daha fazla yürüyüp güneşe daha fazla maruz kalan kişilerde, D vitamini düzeyinin daha iyi düzeyde olduğu tespit edildi.

\"D VİTAMİNİ SORUNUMUZ VAR\"

Prof.Dr. Fettah Fevzi Ersoy, yaptıkları çalışmanın, özellikle Antalya gibi çok güneşli, denizle iç içe bir şehirdeki D vitamini sorununun varlığını ortaya koyduğunu söyledi. Prof.Dr. Ersoy, \"Bu çalışmanın özelliği, bunun olası düzeltme yollarını da bize göstermiş olmasıdır\" dedi.

\"DENİZE GİRİP GÜNEŞLEN\"

Araştırma görevlisi Dr. Onur Yazdan Balçık, yaklaşık 100 hastada D vitamini eksikliği etkilerini incelemek amacıyla bir anket çalışması yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Otomobil kullanmayan hastalarda, otomobil kullananlara göre D vitamini düzeyi yüksek bulundu. Aynı zamanda denize giren hastalarda da girmeyen hastalara göre yine D vitamini düzeyi anlamlı miktarda bulundu. Belli başlı grupta sakatat tüketiminin D vitamini düzeyini anlamlı artırdığı görüldü. Buradan şu sonuçları çıkartabiliriz. Araba kullanmanın azaltılması ve denize girmenin artırılması D vitaminini artırarak pozitif etkilerinden yararlanmamıza yol açabilir. Sakatat tüketimi de kontrollü bir şekilde, belli başlı hasta popülasyonunda, özellikle hiperkolestromi, koroner arter hastalığının, diyabetin olmadığı grupta teşvik edilmesiyle D vitamini düzeyine katkıda bulunmuştur.\"

YÜZDE 80\'İMİZ D VİTAMİNİ FAKİRİ

Araştırma görevlisi Dr. Hakan Doğruel ise hastaneye daha önce başvurmuş hastaların verilerini geriye dönük taradığını belirterek, şunları anlattı:

\"Yaklaşık 400 hastaya ulaştım. D vitamininin sıklığını ve bir takım durumlarla ilişkisini değerlendirdim. Vitamin D eksikliği başta iskelet ve kas sistemi olmak üzere birçok organda bir takım etkiler yaratabilmektedir. Vitamin D\'nin belli düzeyde tutulmasının insan sağlığına, özellikle vücut kas sistemi sağlığına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de D vitamini eksikliğinin oldukça sık görülüyor. Benim geriye dönük verileri taradığım çalışmada vitamin D düzeyi normalin altında olan hasta sayısı yaklaşık yüzde 80 civarındaydı. Sadece yüzde 20 hastada yeterli D vitamin düzeyi olduğunu tespit ettim.\"

Dr. Hakan Doğruel, kış aylarında vitamin D eksikliğinin yaza oranla çok düşük olduğunu gördüklerini belirterek, \"Vitamin D\'nin güneş kaynaklı olduğu ve güneşin etkisiyle vücudumuzda sentezlenen bir vitamin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kısaca özetleyecek olursak, güneş zengini bir ülkede D vitamini fakiri olduğumuzu söyleyebilirim\" dedi.

FOTOĞRAFLI