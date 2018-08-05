"Akdeniz gelecekte en kirli denizlerden biri olabilir"

Akdeniz Bölgesi'ne yönelik deniz kirliliği ile ilgili yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde edildi. Araştırmaya göre Akdeniz atıklar nedeniyle gelecekte en kirli denizlerden biri olabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, 'Kuzey Kıbrıs Kıyıları Boyunca Denizsel Atıkların Mekansal-Dönemsel Olarak Tesbiti ve Gözlemlenmesi' çerçevesinde ilk somut ve önemli verilere ulaşıldığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen ve Exeter Üniversitesi Cornwall Kampüsü ile işbirliği çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, Doğu Akdeniz’in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtlar olduğu tespit edildi.

Projeyle, denizsel atık kompozisyonunu belirlemek, mekânsal-zamansal eğilimleri tanımlamak, Akdeniz Bölgesi'nde gelecekteki deniz kirliliği araştırmaları için tavsiyeler üretmek amaçlanıyor.

Araştırma Exeter Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor

Beş akademisyen ile birlikte tamamlanması planlanan söz konusu projeyi Yakın Doğu Üniversitesi’nden üç, Birleşik Krallık Exeter Üniversitesi’nden de iki akademisyen yürütüyor. Exeter Üniversitesi’nde Koruma Bilimi Profesörü olan Prof. Dr. Brendan Godley projenin coğrafi açıdan geniş ve spatiotemporal değişkenliği kapsayacak ve sonraki analiz için istatistiksel güç sunacak kadar uzun süreli olduğunu belirtti.

"Doğu akdeniz bölgesi atıklardan dolayı en kirli denizlerden biri olabilir"

Proje yürütücüsü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Doğu Akdeniz’in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtların var olduğunu söyledi. Doç. Dr. Fuller, “Bu bölgede yeterince çalışılmadı ve bizim yürüttüğümüz araştırmalar Akdeniz Bölgesi genelinde deniz bilimi hakkında bilgi sahibi olma potansiyeline sahiptir. Projemiz, diğer komşu ülkelerdeki kötü atık yönetiminin de bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan aşağı akış etkilerini vurguluyor. Proje araştırmaları sırasında diğer komşu ülkelerden Kuzey Kıbrıs sahillerine ulaşabilen tıbbi atıklara da rastladık” dedi. (DHA)