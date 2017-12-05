Akdeniz foklarına ev sahipliği yapan yere "ÇED gerekli değildir" denildi; 158 çevreci dava açtı, inşaatı durdurdu

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aksoy A.Ş. tarafından Yalıkavak’ta yapılması planlanan Akdeniz fokları ve posidonia çayırları gibi koruma altındaki türlere ev sahipliği yapan "Epique Island Projesi" projesi için 25 Ağustos’ta “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Kararın iptali amacıyla 158 kişi tarafından açılan davada, söz konusu projesi kapsamındaki ‘Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi’ için verilen ÇED’in gerekli olmadığına yönelik kararın yürütmesi durduruldu.

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, Akdeniz fokları ve posidonia çayırları başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle korunan türlere ev sahipliği yapan Bodrum Tilkicik Burnu’nda yapılması planlanan deniz dolgusu ve marina projesinin iptali için çevre sakinlerinin başlattığı hukuk mücadelesi sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

158 kişi dava açtı

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aksoy A.Ş. tarafından Yalıkavak’ta yapılması planlanan proje için 25 Ağustos’ta “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Kararın iptali amacıyla 158 kişi tarafından açılan davada, ‘Epique Island Projesi’ kapsamındaki ‘Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi’ için verilen ÇED’in gerekli olmadığına yönelik kararın yürütmesi durduruldu.

'Telafisi güç zararlar oluşabilir'

Muğla İdare Mahkemesi kararında, bölgenin önemli doğa alanları içerisinde yer aldığı belirtilerek, yapılması planlanan liman ve iskele inşaatlarının ayrıntılı bir ÇED sürecinden geçmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Halen inşai faaliyetlerin devam etmesinin telafisi güç zararlar oluşturabileceğini belirten mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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