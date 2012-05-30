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Akdağ: Kürtaj tamamen yasaklanabilir

Akdağ, tıbbi gereklilikler dışında kürtajın tamamen yasaklanabileceği mesajını verdi

30 Mayıs 2012 01:32

Sağlık Bakanı Akdağ, medya genel yayın yönetmenleriyle buluştuğu yemekte kürtaj konusuna değindi. "Kürtaj cinayettir tanımına katılıyorum" diyen Akdağ, tıbbi gereklilikler dışında kürtajın tamamen yasaklanabileceğini söyledi.

Kürtajla ilgili yasa hazırlığında olduklarını söyleyen Başbakan Erdoğan'dan sonra konuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan geldi.
 
Gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle Çırağan Otel'deki akşam yemeğinde buluşan Bakan Akdağ'ın gündeminde kürtaj konusu vardı.
 
'Kürtaj cinayettir' tanımına katıldığını dile getiren Akdağ şunları söyledi:
 
"10 haftalık bebek artık yaşayan bir organizmadır, çünkü kalp atımları var. Karar bilim rehberliğinde verilecek siyasi bir karardır. Kadın örgütleri tüm Türk kadınlarını temsil etmiyor. Ben yaşam hakkından yanayım bir kadın örgütü yaşam hakkından da seçim hakkından da yana olabilir. Kürtaj tıbbi gereklilikler hariç ,gerekirse tamamen yasaklanabilir."
 

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