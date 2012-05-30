'Madem kürtaja karşısın, eşcinselliğe neden karşısın?..'

- Hazal Özvarış

ABD’de kara mizahın önemli isimlerinden komedyen George Carlin’in 1996’daki gösterisinin kürtaj karşıtlığına ilişkin bölümü sosyal medyada dolaşıma girdi. Grammy ödüllü hiciv ustası, oyuncu ve yazar Carlin, videoda “kürtaj karşıtı muhafazakârların kafayı döllenmeden dokuzuncu aya kadar fetüsle bozduklarını” ve “doğumdan sonrasını bilmek istemediklerini” söylüyor. “Kürtaja karşı olan Hristiyanların eşcinsellere de karşı olmasını” çelişkili bulan Carlin, “Eşcinsellerden daha az kim kürtaj yaptırır ki? Şu insanları İsa aşkına rahat bırakın” diyor.

İşte George Carlin'in videosu...

“Yedi Kirli Sözcük” adıyla sahnelediği gösteri Yüce Mahkeme tarafından 1978’de yasaklanan Carlin'in, kürtaj karşıtlarını hicvettiği 1996'daki gösterisi yankı yaratmıştı.

2008 ‘de kalp yetmezliğinden ölen George Carlin’in ABD'deki kürtaj karşıtlarıyla ilgili şovunun bir bölümü şöyle:

“Kürtaj karşıtı (Pro-Life) muhafazakârlar döllenmeden dokuzuncu aya kadar fetüsle kafayı bozmuşlardır. Doğumdan sonrasını ise bilmek istemezler. Hatta duymak bile istemezler. Ne yeni doğmuş çocuk bakımı, ne günlük bakım, ne okul yemeği, ne yemek kuponları, ne refah, hiçbir şey! Eğer doğum öncesiysen iyisin. Eğer okul öncesiysen boku yedin. Askerlik çağına gelene kadar muhafazakârların umurunda olmazsın. İşte o zaman yine iyisin. Aradıkları şey tam da sensin. Muhafazakârlar yaşayan bebekleri ölü askerlere çevirebilmek için isterler. “

“Kürtaj karşıtlığı... Bu insanlar yaşam hakkını savunmuyor. Doktorları öldürüyor. Bu ne biçim bir yaşam savunuculuğu? Bir fetüsü kurtarmak için her şeyi yapabilirler, ama bu fetüs büyüyüp doktor olursa ve onu öldürmek zorunda kalırsa ne olacak?”

“Kürtaj karşıtları, yaşam savunucuları değil. Ne olduklarını biliyor musunuz? Kadın düşmanları... Bu kadar basit. Kadınlardan hoşlanmıyorlar. İnandıkları şey, kadının birincil rolünün devlet için damızlık işlevini yerine getirmesi."

"Fetüs bir insan mıdır? Eğer fetüs insansa, nasıl oluyor da nüfus sayımında sayılmıyorlar? Eğer fetüs insansa nasıl oluyor da düşük olduğu zaman cenaze düzenlenmiyor? Eğer fetüs insansa, neden insanlar ‘Üç çocuğumuz var’ demek yerine ‘İki çocuğumuz var, bir tanesi de yolda’ diyor? İnsanlar ‘Hayat ana rahmine düşmek ile başlar’ diyor, ben ise hayat bir milyar yıl önce başladı ve bu devam eden bir süreçtir, diyorum."

"Sert tipler size hayatın döllenmeyle başladığını söyler. Döllenme spermin yumurtayı döllemesidir. Genellikle erkeğin şöyle demesinden kısa bir süre sonra gerçekleşir: 'Ah tatlım, tam da geri çekilecektim ki telefon çaldı ve beni şaşırttı!'

Yumurta döllense bile rahime ulaşması altı ila yedi gün sürer. Ve birçok yumurta bu kadar ileriye gidemez.

Kadınların döllenmiş yumurtalarının yüzde 80'i durulanır ve şu malum 'enfes' birkaç günde vücuttan atılır. Sonları hijyenik pedler olur, ancak yine de bunlar döllenmiş yumurtalardır. Yani temelde bu kürtaj karşıtları bize diyor ki ‘Bir seferden fazla adet görmüş her kadın seri katildir!’”

“Tutarlılık... Eğer gerçekten ciddileşeceklerse, devletin bir suçluyu idam edişini izlerken boşalan kürtaj karşıtı adamın ziyan olan spermlerini ne yapacaksınız? Kimse bu adama neden bir şey demiyor?”

“Bütün boşalmalara bir isim koymaya gerek yok ki."

“Katolikler ve diğer Hıristiyanlar kürtaja karşılar. Aynı zamanda eşcinsellere karşılar. Eşcinsellerden daha az kim kürtaj yaptırır ki? Şu insanları İsa aşkına rahat bırakın. Elinizde hiç kürtaj yaptırmayacağını garantileyen koca bir grup insan var!

Katolik ve Hıristiyanlar eşcinselleri bir kenara atıyor. Hâlbuki onları doğal müttefikleriniz olarak düşünebilirdiniz. Dinlerde tutarlılık arayın..."

“Bütün bu kürtaj karşıtlarına ne diyorum biliyor musunuz? 'Hey, eğer bir fetüsün bir kadından daha değerli olduğunu düşünüyorsan bir fetüse donundaki bok lekelerini temizlettirmeye çalış. Maaşı ve yevmiyesi olmadan!"