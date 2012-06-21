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Akdağ: Kürtaj çalışması pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda

Akdağ, kürtaj konusunda hazırlanan raporun pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulacağını söyledi

21 Haziran 2012 14:11

Kürtaja yasak konusunda, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin 'Meclis'in gündemine gelmeyecek' açıklaması 'geri adım' şeklinde yorumlanmıştı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ duruma açıklık getirerek, "Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda" dedi.

AKP'li Cevdet Erdöl'ün sezaryenle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduğu haberini, Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin, Hürriyet gazetesinde yer alan, "Kürtaj konusu gündemden kalktı. Bu konuda bir düzenleme Meclis’e gelmeyecek" sözleri takip etti.

Açıklanmaya muhtaç bu ifadeler, kürtaja yasak konusunda geri adım atıldığı yorumlarını beraberinde getirirken, Sağlık Bakanı Recep Akdağ konuya açıklık getirdi: Yapılan çalışmalar Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

Başbakan Erdoğan’ın 'cinayettir' sözüyle başlayan ve özellikle kadınlar tarafından tepki gören kürtaj meselesinde top Sağlık Bakanlığı'ndaydı. Bakan Akdağ, bu ay içinde sonuçlanmasının öngörüldüğü çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin takip edildiği ortamda, Canikli'nin Hürriyet gazetesinde yer alan sözleri ve AKP'li Cevdet Erdöl'ün sadece sezaryenle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunması, 'hükümet kürtajda geri adım mı attı?' sorusunu akla getirmişti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ bu durumla iglili konuştu ve Canikli'nin açıklamalarıyla tezatlık içeren şu sözleri söyledi: "3 bakanın başlattığı çalışma devam ediyor ve Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulacak..." Akdağ ayrıca, Canikli'nin açıklamasının Meclis takvimiyle ilgili olabileceğini dile getirdi.

 

Sezaryen teklifi

 

Bu arada AKP'li Cevdet Erdöl, sezaryenin yalnızca 'tıbbi zorunluluk' hallerinde yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak.

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