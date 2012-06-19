Hükümet kürtajda geri adım atacak mı?

Bilim Kurulu kürtaj yasağıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor, rapor hazırlıkları devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı, Aile Bakanı ve Adalet Bakanı bir araya geldi yeni düzenlemeyi masaya yatırdı.Toplantıda, mevcut kürtaj süresinde bir değişikliğe gidilmemesi üzerinde duruldu. Ancak kürtajı önlemek için yeni tedbirler alınacak.

Kürtaj ve sezaryen düzenlemesi için 3 Bakan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bir araya geldi.

Bakanlar Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı raporu değerlendirdi. Toplantıda, "kürtajın tamamen yasaklanmaması" eğilimi doğdu.

Kadının istemesi halinde 10 haftaya ve tecavüz sonucu gebelikte 20 haftaya uzayan kürtaj süresinde değişikliğe gidilmemesi üzerinde duruldu.

Ama kürtaj oranını aşağılara çekecek tedbirler yolda. Öncelik kadın sağlığı olacak. Kürtaj daha sıkı kurallara bağlanacak. Bazı koşullar getirilecek ancak bunların ne olacağı şimdilik resmi olarak açıklanmıyor.

'Gebelik testi yaptıranlar fişleniyor' iddiası

Tam da bu süreçte basına yansıyan Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında gebelik testi yapan kadınlara ait bilgilerin takibe alındığı iddiası gündeme geldi.

Ancak Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın yeni olmadığı 6 ay önce başlatıldığı ve aile hekimlerini bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi.

Yani "fişleme yok" denildi ama başka tedbirler alınacak. Bunların başında da kadın ve erkekleri ''bilinçlendirme'' geliyor.

Doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması, medya kampanyaları ile farkındalık yaratılması üzerinde duruluyor.

Ayrıca hijyenik koşulları uygun olmayan muayenehane ve kliniklerde zaman zaman pratisyen hekimlerin bile kürtaj yaptıkları tespiti masadaydı. Bu tablonun önüne geçilecek düzenlemelere gidilmesi üzerinde de duruldu...

Ve sezaryen... Ona da yaptırım gelecek. Gereksiz yere sezaryen yaptığı belirlenen doktora para cezası verilecek. Gereksiz sezaryen yapıldığı tespit edilen hastanelere ise kapatmaya varan yaptırımlar getirilecek.

3 bakan kürtaj ve sezaryan ile ilgili bu hafta içinde tekrar bir araya gelecek. Yeni kürtaj düzenlemesinin ise ilk bakanlar kuruluna sunulması bekleniyor.