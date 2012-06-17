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Kadınlar 'kürtaj hakkı' için eylem yaptı

Bazı sivil toplum örgütleri ve sendikaların kadın üyeleri, hükümetin kürtaja yönelik tutumunu Ankara ve İstanbul'da yaptıkları eylemlerle protesto ettiler

17 Haziran 2012 23:14

Yaklaşık 500 kadın saat 16. 00'da Pangaltı Metro çıkışında biraraya geldi.  Kadınlar  ellerinde "Kürtaj haktır, Uludere katliamdır" pankartları taşıyarak,"Yaşasın kadın  dayanışması" ve "Kürtaj haktır" sloganları eşliğinde Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.

 
Kadınlara CHP İstanbul milletvekili Melda Onur, CHP Milletvekili Binnaz Toprak ve BDP  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de destek verdi.  CHP'li vekillerde kürtajın bir hak olduğunu ifade ettiler.
 
Eylem yapan kadınlar da kürtajın bir  hak olduğunu ve bedenlerinin de kendilerine ait olduğunu söylediler. Yapılan basın açıklamasında "Kadınlar devletin erkek egemen politikalarına karşı  sokaklarda. Kürtaj hakkımız yasaklanamaz. Bedenimiz bizimdir, karar kadınların demek için  sokaklardayız. Sağlık bakanının orta yol bulacağız önerisine karşı tavrımız net.  Bedenimiz, cinselliğimiz, doğurganlığımız üzerinden pazarlık yapmıyoruz. 8 haftaya kadar  kürtaj yapılması önerisini kabul etmiyoruz. Kürtaj kararının sadece kadınların vermesini  istiyoruz. En az 12 haftaya kadar yapılabilen sağlıklı, güvenli, ücretsiz kürtaj hakkı  için direniyoruz" denildi. 
 
Atılan sloganların ardından kadınlar olaysız bir şekilde dağıldı. 
 
 

Ankara'da iki dilli kürtaj eylemi 

 
 
Bir grup kadın, "kürtajın yasaklanmasına" karşı iki dilde açıklamalı eylem yaptı. Kolej Meydanı'nda toplanan gruptakiler, bir süre Türkçe ve Kürtçe sloganlar attı.
 
Grup adına konuşan Gülsen Ülker, Hükümet'in kürtaj konusundaki tutumunu eleştirdi. Kürtaj yasağının toplumsal çatışmanın ortaya çıkacağının göstergesi olduğunu öne süren Ülker, yasakla birlikte "kadınların geleneksel yöntemlerle ve merdiven altı kürtajla ölümlere terk edileceğini" savundu. Açıklama, Kürtçe olarak da okundu.
 

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Kadınlar kürtaj hakkı için eylem yaptı

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