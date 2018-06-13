Akdağ: İnce'nin ağzı laf yapar ama genel başkan olması için bile yetmedi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yapımı tamamlanan TCDD Palandöken Lojistik Merkezi\'nin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, \"Muharrem İnce iyi bir CHP Grup Başkan vekili olabilir, iyi polemik ve ağzı laf yapar, müsamere tadında konuşur, hazır cevaptır. Ama bütün bunlar kendi partisine genel başkan olması için bile yetmedi. Biz böyle bir kişiyi mi cumhurbaşkanı seçeceğiz? Elbette seçmeyeceğiz\" dedi.

Merkez Aziziye ilçesinde yapımı tamamlanan TCDD Palandöken Lojistik Merkezi\'nin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve çok sayıda protokol ile davetli katıldı. Helikopterle lojistik merkezine inen Bakan Arslan, tören alanına gelerek açılışa katılan halkla tokalaştı ve kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlerin cep telefonlarını alarak selfie yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi. Bugünlerde birilerinin yıkmak ve engellemek üzere politikalar oluşturduğunu söyleyen Bakan Arslan, \"Birilerinin yeter ki Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olsun dediği bir ortamda iki gün önce İzmir\'de tünel açtık. Ege\'yi, Manisa\'yı, İzmir\'i İstanbul\'a bağlayacak önemli bir tünel. \'15 asırlık rüya\' dediler. Gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onun ekip arkadaşları. Bugün de burada Erzurum\'da sadece lojistik merkez açmıyoruz. Ülkemizin genelini lojistik ağlarla donatıyoruz. Ülke genelinde yaptığımız 21 lojistik merkezden 8\'i bitti. Bu 9\'uncu merkez. 350 bin metrekare. İnşallah bunla yetinmiyoruz, Kars\'ta da yapılıyor sayı 21 olacak. Ülkemizi lojistik üssü haline getirmek istiyoruz. Erzurum, endüstri büyüyecek, sanayi büyüyecek ve yük hareketi büyüyecek diye mutlu\" diye konuştu.

\'ECDADIN RÜYASI OVİT\'İ GERÇEKEŞTİRDİK\'

Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Ovit\'e geçeceklerini hatırlatan Bakan Arslan, şunları söyledi.

\"Ovit tüneli 14 bin 300 metrelik tünel uzunluğuyla dünyanın en uzun çift tüplü üçüncü tüneli. Sadece Karadeniz\'i Erzurum\'a bağlamakla kalmayacak, Akdeniz\'e, Güney\'e Erzurum üzerinden Kars\'a, İran\'a Nahcivan\'a bağlayacak çok önemli bir koridor. Bu ufku sınırlı olan ufkun ötesini göremeyenler bunları anlamadıkları için \'durduracağız, yaptırmayacağız, yıkacağız\' diyorlar. Ovit Tüneli, 150 yıllık bir rüya. Karadeniz\'i İspir üzerinden Erzurum\'a bağlamak ecdadın rüyasıydı. Ecdadın rüyalarını gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve ekip arkadaşları. Ovit Tüneli\'ne inandıkları için açıyoruz. Onlar nasıl bakıyor, onlar şöyle diyor. \'İyidere -İkizdere arası kamyon, araba trafiği yok ki niye bunu yapıyorlar\'? Ufukları bununla sınırlı. Bölünmüş yol yapmazsan, tünel yapmazsan, TIR\'ların kamyonların hareket edeceği bölünmüş yollar yapmazsan, kışın 6 ay Ovit kapalı kalırsa, trafik olmaz. Sen Recep Tayyip Erdoğan ve ekip arkadaşları gibi büyük düşünürsen, ufkun ötesini düşünürsen, ona göre düşünürsen Ovit\'i yaparsın. Sadece Ovit demeyin İyidere, İkizdere, İspir, Erzurum arası toplam 36 kilometre tünel var. Çift tüplü düşünürseniz 72 kilometre tünel var. Kalan yolları bölünmüş yol yaparsanız Karadeniz\'i Doğu\'ya, Güneydoğu\'yu Nahcivan\'a, İran\'a, Irak\'a bağlamış olursunuz. Erzurum\'u da gerçek kavşak haline getirirsiniz, yol da trafik de olur. Bizim bakış açımız bu. Biz geleceği ve gelecekte oluşturulacak katma değer için bunları yapıyoruz. Birilerinin ufku sınırlı olduğu için yarını göremedikleri için bu projeleri anlamıyorlar. Onlara tek bir şey kalıyor Recep Tayyip Erdoğan ne derse tersini söylemek. Onlar sadece kendilerini kandırıyorlar, kendilerini avutuyorlar, kendileri gibi düşünenleri avutuyorlar. Erzurumlu da, Karslı da, Ardahanlı da, Iğdırlı da, Ağrılı da, Tuncelili de, Muşlu da biliyor ki bu bölgenin kalkınması Recep Tayyip Erdoğan\'la, AK Parti\'yle gerçekleşmiştir. Makus talihimizi 16 yıldır AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle yendik. Yolumuz açık daha iyi noktaya gideceğiz.\"

RECEP AKDAĞ\'DAN ELEŞTİRİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da, muhalefet parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarını tutumlarından dolayı eleştirdi. Ak Parti\'nin kurulduğundan beri Erdoğan liderliğinde ve önderliğinde hep bir hizmet partisi olduğunu vurgulayan Akdağ, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında şöyle konuştu:

\"Biz itibarımızı göklere yükselttiği için bayrağımıza, milletimize, vatanımıza devletimize dik durarak sahip çıktığı için hizmeti hayatının bütün hedefi haline getirdiği için o uzun adamın Recep Tayyip Erdoğan\'ın hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Birilerinin nazarında yapmak değil, yıkmak esas olabilir. Şimdi Muharrem İnce bir mitingde konuşuyor diyor ki \'1\'inci, 2\'nci, 3\'üncü köprüler yapıldı, 3\'üncü köprüyü AK Parti hükümetleri yaptırdı. Şimdi 4\'üncü köprüyü ben yaptırırım.\' Başka bir tv programında soruyorlar. \'4\'ncü köprüyü nereye yaptıracaksınız?\' Kendisi, \'Valla onu lafın gelişi söyledim\' diyor. Bu kişiler, bunlar lafın gelişi Cumhurbaşkanı adayı oldular. Muharrem İnce iyi bir CHP Grup Başkan vekili olabilir, iyi polemik yapar, ağzı laf yapar, müsamere tadında konuşur. Hazır cevaptır. Ama bütün bunlar kendi partisine genel başkan olması için bile yetmedi. İki defa aday oldu, genel başkan yapmadılar. Bir ana muhalefet partisine genel başkanlığına delegelerin uygun bulmadığı, layık görmediği bir kişiyi şimdi genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Sonra da sahneye çağırırken \'Muharrem gel gel\' diye sesledi. Biz böyle bir kişiyi mi seçeceği? Elbette seçmeyeceğiz. Bu zihniyet, müsamere zihniyeti birileriyle birlikte oldu. Yeni kurulan bir parti öteden beri bir mirası devraldığını söyleyen, iddia eden Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Hepsi bir yarışa girdi Demirtaş cezaevinden çıksın. Bu yarışı gerçekten anlamak bile mümkün değil Demirtaş üzerine kan sıçratmış biridir. Bunlar PKK ile sıkı bağ içinde onun talimatının dışında hareket edemeyen kişiler. Hukuk var, savcılar var, mahkemeler var, hakimler var. Tutuklu olarak yargılanan bir kişi var. 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimiz katledildiğinde \'sokağa çıkın\' diyen bu kişinin üzerine kan sıçramış, bu kişinin bu kadar güzellemesini yapmak niye bu ittifakın derdine düşmüş. Çünkü tamamen menfaatleri için hareket ediyorlar. Tıpkı Karamollaoğlu\'nun 2-3 vekillik için bütün bir Saadet Partililerin oyunu CHP\'ye ciro etmek için yola çıkmış olması gibi.\"



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