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Politika

AKDAĞ: "BAYDEMİR, KENDİNİ İÇERİ ATTIRMAK İSTİYOR" ERZURUM (A.A)

03 Ağustos 2010 18:02

-AKDAĞ: "BAYDEMİR, KENDİNİ İÇERİ ATTIRMAK İSTİYOR" ERZURUM (A.A) - 03.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Osman Baydemir, kendisini yaka paça içeri attırmak istiyor. Çünkü bundan besleniyorlar'' dedi. Bakan Akdağ, Erzurum'un Narman ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.  Vatandaşlardan birinin ''Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in yaptığı açıklamalara, hükümetin bir tepkisi olmayacak mı'' sorusunu yanıtlayan Akdağ, Baydemir'in,ülkede halkı tahrik etmeye çalıştığını söyledi. Baydemir'in açıklamalarını yanlış bulduğunu ifade eden Akdağ, ''Hükümet, Osman Baydemir'e bir muamelede bulunamaz ki. Bunlar savcılarla ilgili şeyler. Savcı bir soruşturma açmış. Baydemir, kendisini yaka paça içeri attırmaya çalışıyor. Çünkü bundan besleniyorlar. Bu çok önemlidir. Ne zaman bu şekilde konuştular, yanlış bir laf ettiler, alınıp tutuklandılar ve sonra gidip oradaki vatandaşa 'ağzımızı açtık, bizi içeri attılar' deyip istismar ettiler'' dedi. TBMM'de anayasa değişikliği görüşmelerinde BDP'nin tutumuna dikkati çeken Akdağ, ''Partilerin kapatılmasıyla ilgili meclise gelen maddeye, neden BDP 'hayır' dedi? Onlar kapatılmaktan besleniyor. Kapatıldıkça mağdura oynuyorlar'' diye konuştu.

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