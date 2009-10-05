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Akçıl'ın evlenme teklifi planı

Romantik bir evlenme teklifi beklediğini söyleyen Hadise'yi mutlu edecek planlar yapan Sinan Akçıl, "Evlilik teklifim de müziğimle olur'' dedi.

05 Ekim 2009 03:00

Aşklarıyla ilgili konuşmaktan prensip gereği kaçındıklarını söyleyen Sinan Akçıl, "Aşkımla ilgili mesajları şarkılarımız aracılığıyla alın, her şey Hadise'nin albümündeki şarkılarda anlatılıyor" dese de, Hadise için nasıl bir evlenme teklifi planladığını da ilk kez Mega Magazin'e anlattı.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında romantik bir evlenme teklifi beklediğini söyleyen Hadise'yi mutlu edecek olan planlar yapan Sinan Akçıl, "Evlilik teklifim de müziğimle olur. Herkesin diline dolanacak bir şarkıyla evlenme teklifi edersem, çok özel olur" diye konuştu.

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