Akçıl'ın evlenme teklifi planı

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında romantik bir evlenme teklifi beklediğini söyleyen Hadise'yi mutlu edecek olan planlar yapan Sinan Akçıl, "Evlilik teklifim de müziğimle olur. Herkesin diline dolanacak bir şarkıyla evlenme teklifi edersem, çok özel olur" diye konuştu.