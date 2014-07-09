Akciğer kanserine karşı haftada iki kez çiğ sarımsak

Çin’in Jiangsu bölgesinde bulunan Kanser Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırma, haftada iki kez çiğ sarımsak tüketenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 44 azaldığını gösterdi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, ABD’li bilim dergisi Cancer Prevention Research tarafından yayımlanan araştırmada, vücuttaki iltihabı giderdiği ve antioksidan görevi gördüğü bilinen sarımsağın, sigara içenlerde ya da dumana maruz kalanlarda bile riski yaklaşık yüzde 30 azalttığı savunuldu.