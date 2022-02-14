Akçay sulak alanına mahkeme kararına rağmen moloz dökülüyor

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’na, mahkeme ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis kararlarına rağmen belediyenin moloz dökmeye devam etmesine çevre örgütleri tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam imzalı habere göre, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın doldurulmasına ve moloz dökülmesine son verilmesine yönelik başvurusu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca reddedildi. 16 Nisan 2021 tarihinde Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) alanının büyük bir kısmının Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı içerisinde kaldığı, bu nedenle bu alanın sulak alan envanterinde yer almadığı iddia edildi. Bunun üzerine açılan davada, Balıkesir 1’inci İdare Mahkemesi, “Akçay sulak alanının doldurulmasına ve moloz dökülmesine son verilmesine yönelik yapılan başvurunun reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı” kararına vardı.

Mahkeme devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “ETDİOSB projesine altlık teşkil etmek için zeminin sertleşmesi ve tesviye yapılması amacıyla gerçekleştirilen dolgu çalışmaları” için aldığı daha önceki meclis kararını iptal etti. Bunun üzerine Balıkesir 1’inci İdare Mahkemesi, moloz dökümü ile dolgu yapılmasına yönelik meclis kararının iptal edilmesi üzerine davanın düşmesi kararını aldı.

Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararı ve mahkeme kararına rağmen, moloz dökmeye devam ettiği tespit edildi. Yerel bir gazetede çıkan habere göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Moloz dökümünü iptal ettik” ifadelerini kullandı. Buna karşılık büyükşehir belediyesi araçlarının moloz dökmeye devam ettiğine dair çalışmalar çevre örgütlerince tutanak altına alındı.

Çevre örgütleri tepkili

12 Şubat tarihinde, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Burhaniye Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Derneği ve Kazdağları Ekoloji Platformu gibi çevre örgütleri ve bazı siyasi partilerin aralarında bulunduğu toplam 17 imza ile tutanak altına alındı. Çevre örgütleri, “Yaşam mücadelesinin bir kazanımı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi meclis kararını ve mahkeme kararını tanımamasını kınıyoruz” dedi.