Akçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeli

Osman ŞİŞKO/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri ve çeşmeleri ile ünlü Ortamahalle, yapılan yeni düzenlemelerle Karabük ilinin \'Safranbolu\' ilçesi benzeri bir turizm destinasyon alanına dönüştürülüyor. Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, amaçlarının yapılan çalışmalar ile mahallenin turizmde topyekûn canlanabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle\'nin \'Safranbolu\' modeli turizm destinasyon alanına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Akçaabat Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma ile Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve konakları restore edilen ilçe, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü mahallede konaklar yeme, içme, oturma ve konaklama alanlarına dönüştürüldü, yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar haline getirildi.

\'TARİHİ MEKAN OLARAK ÖNEMLİ BİR YER\'

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, turizmin önemli bir sektör olduğunu belirterek kısa vadede bu bölgeye iş imkanı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Akçaabat\'ın çok güzel bir tabiata sahip olduğunu belirten Türkmen, \"Buraya gelmek için can atanlar var. Kabul edelim ki henüz altyapımız arzu ettiğimiz seviyede değildir. Konaklama yönünden büyük eksiklerimiz var. İnşallah zamanla bunları da tamamlayacağız. Ortamahalle, Trabzon\'un tarihi mekanı olarak önemli yerlerinden biridir. Mahalle ölçeğinde korunan bilinen ender yerlerden biri. Safranbolu ve Beypazarı gibi önemli bir yer. Osmanlı\'dan kalan sivil mimarlık örneklerinden biri. Burayı canlandırmamız lazım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 tane konağımız oldu. Bütün binaları biz alalım kamunun olsun niyetimiz yok. Burada satın aldığımız yerler yıkılmaya yüz tutmuş sahiplerinin ilgilenmediği yerlerdi. Bunları restore ederek yeniden hizmete sunduk. Gayemiz bu mahallenin topyekûn canlanabilmesidir. Buradaki sakinlerin, mülk sahiplerinin kendi yerlerine sahip çıkıp kendileri de bu işin içinde olmaları da önemlidir\" dedi.

\'MAHALLENİN TURİZME KATACAK ÇOK ŞEYİ VAR\'

Trabzon İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazolu da Akçaabat\'ın başlı başına bir turizm merkezi olduğunu belirterek, \"Ortamahalle sakinleriyle beraber yaptığımız görüşmelerde turizme katacak çok şeyinin olduğunu ifade etmiştik. Akçaabat turizme katkı verecek önemli bir merkez. Mahalle sakinleriyle birlikte bu alanı planlayacağız ve turizme kazandıracağız. Turizmde ürün çeşitliliği ne kadar artarsa gelen turistin kalma süresi o kadar artar. Tüm bunların yanında, turizmde esas olan turistin memnuniyetidir. Turizm oranlarına baktığımızda şehrimize gelen turist sayısının ilk 3 ay yüzde 125 oranda artışla devam ettiğini görüyoruz. Kişi başına baktığımızda Nisan ayında yüzde 370 oranla yükselişe geçti. Bugünkü sayıları geçeceğine inanıyorum\" diye konuştu.



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