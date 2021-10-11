Akbelen'de farklı maden sahaları birleştirilip tek bir saha haline getirilmiş

Köylülerin ağaçları kestirmemek için aylardır direndiği Muğla Milas Akbelen’deki farklı maden sahalarının birleştirilerek devasa bir saha haline getirildiği ortaya çıktı. Öte yandan bu sahaya 2041 yılına kadar bakanlık “oluruyla” işletme hakkı verildiği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Milas Akbelen’deki 740 dönümlük ormanlık alanda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye maden işletme izni verildiğine dikkat çekti. Bu nedenle alanın tamamen ağaçsızlandırılmak istendiğini belirten Alban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarına yakıt sağlamak için Milas’ta hangi sahaların ruhsatlandırıldığını, bu ruhsatların yürürlük tarihlerini sordu.

Dönmez yanıtında, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin sorumluluğunda bulunan/bulunmuş sahaların Sicil 7, Sicil 32234, Sicil 20058131, Sicil 10413, Sicil 84378 ve Sicil 86541 sayılı ruhsat sahaları olduğunu belirtti.

Yanıtta yer alan veriler birçok sahanın birleştirilerek, tek saha haline getirildiğini ortaya koyarken “devasa” boyuta ulaşan sahanın 2041 yılına kadar işletilmesine izin verildiği de belirtildi.

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