-AKARYAKIT ZAMMINA HALAYLI PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) üyeleri, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Taksim'de bir araya gelerek akaryakıta yapılan zamları ve yüksek vergi oranlarını protesto etti. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan ve ellerinde zamları temsilen ''kazık'' taşıyan dernek üyeleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek, akaryakıt zamlarını ve yüksek vergi oranlarını protesto etti. TÜKODER Genel Başkanı Şükran Eroğlu, 1995 yılında kabul edilen ''Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'' ile tüketici haklarının ülkede güvence altına alınmak istendiğini ancak kanunun çıktığı günden bu yana tüketiciyi tam anlamıyla koruyamadığını savunarak, hak ve özgürlüklerin ihlali karşısında hükümetlerin gerekli önlemleri ve denetimleri yapmadıklarını, tüketicilerin yalnız bırakıldığını söyledi. Temel gıda maddelerinin el yaktığını ve tüketicilerin ucuz ve kalitesiz gıdalarla beslenmeye çalıştığını aktaran Eroğlu, Türk halkının en yüksek vergi ödeyen mükellefler haline getirildiğini, akaryakıta yapılan zamların ise her gün arttığını ifade etti. Eroğlu, ülkedeki yer altı ve yer üstü kaynaklarının talan edildiğini, nükleer ve hidroelektrik santrallerle doğal güzelliklerin yok edildiğini ileri sürdü. Yapılan açıklamanın ardından tünele doğru yürüyüşe geçen dernek üyeleri, ''Zamlara devam oynatmaya az kaldı'', ''HES'lere hayır'' sloganları atarak, tüketici haklarına ilişkin broşürler dağıttı.