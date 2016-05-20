Akaryakıt istasyonuna molotoflu saldırı

İstanbul'da Ataşehir Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna saat 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Eğri'nin haberine göre; saldırganlar kaçarken istasyonun duvar dibine bir poşet içinde piknik tüpü bıraktı. Akaryakıt istayonu çalışanları elektrikleri kesip pompa sistemini devre dışı bıraktı. Yangın tüpüyle alevleri söndüren çalışanlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, piknik tüpünde herhangi bir düzenek olmadığını ama gaz vanasının açık olduğunu bildirdi.

"Gaz sızıntısı olsaydı, burası havaya uçacaktı"

Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiyenin kontrollerinin ardından trafiğe kapatılan cadde tekrar açıldı. Alevleri söndürdüğü sırada yangın tüpünden çıkan tozdan etkilenen istasyon çalışanı Çetin Tilkioğlu'na olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Tilkioğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından biri saldırının LPG tankına olduğunu iddia ederek, "Eğer sızdırsaydı, burası havaya uçacaktı. Çetin abi elektriği kesti. Kilitledi hepsini." dedi. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırgan veya saldırganları arama çalışmaları sürüyor.