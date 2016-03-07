İstanbul'da halk otobüsüne molotof kokteylli saldırı

İstanbul Kağıthane'de yüzleri maskeli ve silahlı bazı kişilerce molotof kokteyli atılan otobüs, kullanılamaz hale geldi.



Radikal'in haberine göre, Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nden Eyüp İstikametine giden 34 DP 0229 plakalı halk otobüsü, maskeli ve silahlı bir grup tarafından durduruldu. Yolcuları ve şoförü araçtan indiren gruptakiler, ellerindeki molotofkokteyllerini otobüse attı.



Otobüsü kısa sürede alevler sararken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Otobüsteki yangın, yol kenarında park halindeki bir otomobile de sıçradı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.