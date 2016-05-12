Önde molotoflu saldırı, arkada kağıt oyunu!

Adana'da öldürülen PKK'lılar için anma yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Bu sırada ellerinde molotof kokteylleriyle ile yürüyen grup ile arkada kahvehanede kağıt oynamayı sürdüren vatandaşların görüntüsü dikkat çekti.

Adana'nın Seyhan İlçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan bir mahalle temsilciliği önünde akşam saatlerinde bir araya gelen grup öldürülen PKK'lılar için anma yapmak istedi. Ancak Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu anmanın yasal olmadığı gerekçesiyle izin vermedi.

Olay sırasında vatandaşların arkada kağıt oynaması dikkat çekti.

Ardından ise mahallede bulunan birkaç kişi polise saldırdı. Çıkan çatışmada polis taş ve molotof kokteyli atan kişilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.